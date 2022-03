Los hijos de la actriz y cantante venezolana Marisela Berti pidieron ayuda económica para poder costear los gastos hospitalarios en los que han incurrido desde que a finales de enero la cantante fuera internada tras sufrir un derrame cerebral.

La cuenta creada en Go Fund Me, bajo el nombre “Ayudemos a Marisela Berti (gastos médicos)”, busca recaudar $150,000 y fue abierta ayer, sábado.

“El pasado 22 de enero del presente año nuestra madre, Marisela Berti, sufrió un infarto cerebral en el hemisferio derecho; desde ese entonces se encuentra muy delicada de salud hospitalizada en la Ciudad de México”, expresaron en un mensaje escrito los hermanos Alex Walerstein y Luis Armando Avellanet. “En la primera etapa estuvo en terapia intensiva y una vez superada la mayor gravedad, ahora se encuentra en etapa de recuperación y los médicos recomendaron practicar una serie de terapias neurológicas para que ella vuelva a recuperar su independencia”.

Berti, de 71 años, trabajó como actriz en telenovelas como “La usurpadora” y “Sacrificio de mujer”, entre muchas otras. Además, es la exesposa del cantante puertorriqueño Chucho Avellanet, con quien tuvo a su primer hijo, Luis Armando.

“En estos momentos está siendo tratada por grandes especialistas que, día a día, luchan para que ella logre superar este difícil momento de su vida. Para la fecha hemos logrado que su seguro cubra gran parte de los gastos médicos generales tales como operaciones, hospitalización, medicinas y terapias neurológicas”, continuó la misiva.

Los altos costos hospitalarios y médicos han llevado a que la familia tenga que pedir el apoyo de amigos y seguidores de la venezolana. “El seguro médico llegó a un tope, y acudimos a ustedes para que ella pueda seguir su tratamiento de terapia neurológica, que hasta la fecha ha sido cubierto en parte por el plan médico, sus hijos, familiares y amigos”, escribieron los hermanos. “Pero, llegamos a un punto donde nos vemos en la necesidad de acudir a todas las personas que conocen tanto personalmente, como también las personas que la han seguido a lo largo de su carrera y saben que nuestra mamá, siempre luchó por muchas causas y ayudó a muchas personas y en este momento ella necesita de la ayuda de todos ustedes”.

Berti se casó en el 1980 con Avellanet, momento en que alcanzó gran popularidad en la isla. El año pasado Avellanet cumplió 80 años y la actriz escribió una columna para El Nuevo Día sobre su relación con el cantante.

“Nunca pensé que un día me casaría con ese gran artista, y mucho menos hubiese pensado que ese hombre tan talentoso y exitoso sería, como luego descubrí, un bello ser humano. Lo que más admiro de él y no deja de sorprenderme es su generosidad cuando de alabar y reconocer el talento de otros artistas se trata. Él identifica el talento y no tiene reparos en compartir su experimentada opinión”, citó Berti en su escrito.