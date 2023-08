Esta noche, muchos puertorriqueños se reunirán en sus hogares, trabajos o lugares de preferencia para no perderse el momento cuando anuncien el nombre de Miss Universe Puerto Rico 2023.

Si hay alguien emocionada por el evento, que contará con la amenización de Tommy Torres, Carlos Vives y Luis Figueroa, es la directora de la franquicia Yizette Cifredo. En su segundo año al mando del certamen, la presentadora pudo celebrar múltiples eventos para que las candidatas se encontraran con el público que las apoya. Asimismo, logró cambios históricos como una nueva corona y una nueva cinta para la ganadora.

Además de las aspirantes a la corona y la producción de Wapa Televisión, quienes han expresado su satisfacción con el trabajo de la integrante de “NotiCentro al amanecer”, su familia también se enorgullece de verla realizada. Como muestra de ello, su esposo, el cantante Víctor Santiago y su hija Eva, tuvieron un gesto que la animadora compartió en sus redes sociales.

“Con ellos y por ellos, todo… Inmensamente bendecida. ¡Gracias, amado Víctor! ¡Y a la maestrita!”, escribió en la publicación con la fotografía de un arreglo floral.

“Estamos emocionados porque, finalmente, hoy conoceremos a la nueva embajadora nacional y les prometemos una noche inolvidable”, dijo en las historias de su cuenta de Instagram antes de comenzar a prepararse para la ceremonia. “Hoy 30 vidas trascienden para convertirse en grandes líderes y yo quiero estar lista para eso”, agregó.

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, Cifredo confesó que transita por las vías de la moda y la belleza con tranquilidad, pero con la misma entrega y devoción que le pone a todos sus proyectos personales y profesionales.

“Yo estaba bien asustada porque era un reto nuevo, distinto, y es un proyecto del país, que la gente siente suyo y yo respeto demasiado eso. Así que, por un momento, yo creo que quizás los temores pueden invadir a uno. Le agradezco inmensamente a la gerencia de Wapa Televisión por, como lo he dicho mil veces, verme en algo que yo no me imaginaba y creer en mí cuando yo ni siquiera consideraba esa opción”, comentó la “optimista compulsiva sin remedio”.