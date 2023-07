La versión de Yizette Cifredo que asumió las riendas de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico el 28 de marzo del año pasado es distinta a la actual. Ahora, confesó, transita por las vías de la moda y la belleza con tranquilidad, pero con la misma entrega y devoción que le pone a todos sus proyectos personales y profesionales.

“Yo estaba bien asustada porque era un reto nuevo, distinto, y es un proyecto del país, que la gente siente suyo y yo respeto demasiado eso. Así que, por un momento, yo creo que quizás los temores pueden invadir a uno. Le agradezco inmensamente a la gerencia de Wapa Televisión por, como lo he dicho mil veces, verme en algo que yo no me imaginaba y creer en mí cuando yo ni siquiera consideraba esa opción”, comentó la “optimista compulsiva sin remedio”.

A menos de un mes para conocer el nombre de la candidata que ostentará el título de Miss Universe Puerto Rico 2023, la segunda representante bajo el mandato de la copresentadora del noticiario mañanero “NotiCentro al Amanecer”, la invade una mezcla de ilusión, confianza y empoderamiento. Esto, sin que la comunicadora social haya perdido su humildad y las ganas de dejar una huella en la organización.

“Ahora, a un año de haber vivido, por lo menos yo, mi primera experiencia, estoy enamorada del proyecto. Ahora es una pasión que acojo y que abrazo con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Así que no me lo imaginaba (su éxito como directora), pero qué bueno que pase”, agregó Cifredo.

Después de un año complicado por la pandemia del COVID-19 y por el corto período que tuvieron las candidatas de la pasada edición para prepararse, el 2023 pintó como el año ideal para hacer “ajustes”. Entre ellos, un rediseño en la competencia amistosa “Total Look RunWay”, que este año tuvo lugar en el Fairmont El San Juan Hotel.

El evento, diseñado por el estilista y director de imagen de Miss Universe Puerto Rico, Clark Ivor, recibió a familiares, amigos y aficionados de los certámenes de belleza. Al final de la velada, la representante del pueblo de San Lorenzo, Isarel Marielis Román, se alzó con el primer lugar.

“Estoy segura que el año próximo, si Dios lo permite, pues también estaremos haciendo más cosas e intentando aportar para que la plataforma sea todavía más sólida y mejore. Yo quiero que Puerto Rico sepa que esto es suyo, esto no es mío, esto no es de Wapa. Wapa, Yizette y todo el equipo lo hacen, pero esto es una propiedad del país”, afirmó la esposa del presentador y cantante Víctor Santiago.

Con estos “fogueos”, que se continuarán realizando, la empresaria pretende, además, que el público continúe el proceso de socialización, tras un largo tiempo de encierro. También, incluyó, desea que los asistentes conozcan a las representantes.

“Me encanta que la comunidad de fanáticos, de seguidores de los certámenes y de nuestras embajadoras puedan darse cita y compartir con las reinas. Esto es un evento bien importante porque las pone a ellas en perspectiva, no tan solo podemos poner a prueba cuánto han aprendido durante este proceso de preparación, sino también que ellas entiendan un poco el sentido de la competencia, porque si bien es una plataforma que las desarrolla a todas, no deja de ser una competencia para conseguir a una que se convierta en nuestra embajadora”, subrayó.

Sobre el desempeño de las 31 candidatas de esta edición, la también exreina de belleza, dijo que se siente orgullosa de todas. Con su experiencia en la industria y como guía principal de las beldades, Cifredo desea fomentar en la sociedad puertorriqueña la verdadera esencia del concurso.

“Yo aprendí algo cuando participé en Miss Petite hace 23 años. Yo aprendí que como te tratas, retratas. Solemos penalizar y demonizar el concepto de belleza. Sin embargo, la belleza es un resultado que todos tenemos la posibilidad de disfrutar y de expresar. Entonces, yo creo que lo bonito de todo es que esas mujeres siempre han sido bellas, esas mujeres hoy tienen un reto diferente y amigable, pero están floreciendo física, intelectual, emocionalmente. Yo creo que son mujeres que han pasado por un proceso de evolución y de madurez”, destacó.