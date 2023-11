A lo largo de su carrera, Norwil Fragoso ha demostrado que está capacitada para desempeñar distintos roles: comediante, actriz, presentadora y escritora, son solo algunos de los muchos que ejerce. Sin embargo, hay una función por la que la integrante del elenco del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo se desvive, educar.

La artista ha sido maestra de teatro para estudiantes de escuela privada, actualmente pertenece al grupo de profesores de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce y también, junto a su esposo, el profesor José Rivas, ha edificado la Escuela de Padres de Puerto Rico, donde aportan herramientas para la crianza de los hijos.

Esta tarde, con alegría y entusiasmo, la comediante anunció su nuevo proyecto, “Fragoso Performing Arts Studio”. Con esta iniciativa, la intérprete boricua cumple otro de sus sueños.

“Es hora de dar vida a tus sueños escénicos Hace unos meses, le di vida al Conservatorio de Artes Escénicas de Puerto Rico y me complace presentarles nuestro primer proyecto: Fragoso Performing Arts Studio. A partir de enero de 2024, tendrás la oportunidad de explorar tu pasión por las artes escénicas”, comunicó Fragoso en sus redes sociales.

Asimismo, quien le da vida al papel de J. Go., detalló que los interesados podrán tomar clases de actuación, teatro musical, baile, actuación para cine y televisión, hablar en público, entre otras disciplinas.

En su mensaje, Fragoso alertó que “debido a nuestro compromiso con la excelencia educativa, los espacios son limitados. Si deseas ser parte de la primera generación de talentos graduados de Fragoso Performing Arts Studio, envíame un mensaje privado con la palabra ‘interesado(a)’ y recibirás información detallada o escríbenos un correo a info@conservatoriopr.com o llámanos al 787-923-3462 o 787-923-3478″.

En el 2022, la artista se estrenó como profesora de los cursos de actuación en la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas en la Universidad del Sagrado Corazón, luego de ser maestra por 11 años en el colegio Notre Dame en Caguas.

“Además de la actuación, otra de mis pasiones es la enseñanza. Es una gran responsabilidad y me invita a mí a estar en una búsqueda constante de conocimiento, de no caducar y de estar estudiando. Saber que voy a sembrar un germen porque es más contagioso y la semilla me parece clichoso; es una inmensa responsabilidad. Sembrar en ellos un germen de curiosidad, de interés y que uno puede vivir de lo que le apasiona y lo que sueña. Porque evidentemente yo he podido hacerlo, pero hay que estudiar y prepararse”, explicó en entrevista con El Nuevo Día.