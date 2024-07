Gabriel Soto asegura que fue a terapia para salvar su relación con Irina Baeva

View this post on Instagram

“Llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas, finalmente las relaciones se terminan cuando una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo, y ya teníamos un tiempo tratando de solucionar diferencias que teníamos, fuimos a terapia de pareja, hicimos muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación”.

¿Irina Baeva le fue infiel a Gabriel Soto?

El actor de telenovelas dejó claro que está enfocado en sus hijas, su salud y su trabajo, y aclaró que el que solo él haya compartido el comunicado de la separación con Irina, no significa que ella no estuviera de acuerdo, pues afirma que ya “era algo hablado, pactado desde hace mucho tiempo, fue de común acuerdo”.

Cuando cuestionaron a Gabriel si Irina le había sido infiel, el actor se limitó a contestar que él no podía hacerse responsable de las acciones de los demás, solo de las suyas.

“Yo no me puedo hacer responsable por lo que hacen los demás, yo estoy pasando mi proceso, estoy enfocado en lo mío, en el amor que me dan mis hijas, en mi trabajo”.