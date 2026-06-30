Gabriel Soto presenta a su nueva novia
El actor admitió públicamente que mantiene un romance con quien fue su terapeuta
30 de junio de 2026 - 7:31 PM
30 de junio de 2026 - 7:31 PM
Los problemas amorosos vuelven a salir a relucir en la vida del actor mexicano Gabriel Soto.
Tras más de siete años del escándalo que envolvió su separación de Geraldine Bazán, donde Irina Baeva fue señalada como la tercera en discordia, el galán de telenovelas está siendo acusado de infidelidad otra vez.
En un reciente encuentro con medios, el artista admitió públicamente que mantiene un romance con Colibrí Jiménez, quien fue su terapeuta.
“Yo les dije que cuando tuviera algo formal lo iban a saber, y pues ya lo saben”, dijo Soto.
Al ser cuestionado sobre su vínculo con la cantante Ana Carla Sinclair, Soto pidió al público no especular sobre las fechas en que se dio la situación.
“No hagan matemáticas porque nadie sabe la realidad más que nosotros, nadie sabe lo que uno vive, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Yo a Colibrí la conozco hace más de un año, fue mi terapeuta, efectivamente me ayudó a salir de un bache muy complicado”, declaró.
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