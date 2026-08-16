Josean Vargas contará todo lo de su cirugía bariátrica en su stand-up “Me la hice”

A casi cuatro meses de haberse sometido a una cirugía bariátrica, el comediante y creador de contenido Josean Vargas se siente listo para sacarle risas a su proceso de transformación.

Lo que el artista denomina como un cambio de 180 grados al despojarse de más de 130 libras mediante la cirugía, tratamientos médicos y ejercicios ha provocado que Vargas comparta su historia con su stand-up “Me la hice”.

El comediante, que se sometió el 24 de abril de 2026 a una cirugía bariátrica en busca de mejorar su salud, anunció en sus redes sociales el espectáculo en solitario que presentará en Abracadabra en Santurce. El comediante tendrá dos funciones 25 y 26 de septiembre a las 8:30 p.m. bajo la producción de su amiga, la actriz Norwill Fragoso.

“POR FIN LES PUEDO CONTAR… ¡ME LA HICE!. No es en el Hiram pero si en Abracadabra! Sí… ¡me la hice! Y no, no estoy hablando de cualquier cosa. Me hice un Stand Up.“Me la hice” el stand Up escrito y dirigido por Carlos Vega, donde por fin les voy a contar, sin filtros y a mi manera, todo sobre mi proceso con la cirugía bariátrica… y mucho más. Porque esta historia tiene de todo: cambios, emociones, experiencias y, claro, muchas cosas de las que ahora me puedo reír", expresó el comediante en una publicación en sus redes sociales.

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En una entrevista publicada en agosto en El Nuevo Día, Vargas habló de su lucha constante contra la obesidad, hasta atreverse a entrar a un quirófano para comenzar un nuevo estilo de vida.

Vargas pesaba 389 libras. Antes de entrar a sala de operaciones había logrado bajar más de 70 libras gracias al apoyo de especialistas, tratamientos médicos y cambios en sus hábitos. El día de la operación pesaba 319 libras.

“Nunca me sentí mal por mi gordura. Siempre me acepté y siempre me amé. Gracias a mis papás y a cómo me criaron, siempre tuve una autoestima bastante alta”, sostuvo en la entrevista.