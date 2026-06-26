Gaby Spanic revela la premonición que soñó antes de los terremotos en Venezuela

Con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas, la actriz Gaby Spanic compartió una impactante revelación que, asegura, la ha perseguido durante semanas.

La actriz venezolana confesó que, un mes antes de los terremotos registrados en Venezuela el miércoles 24 de junio, tuvo un sueño que hoy considera una premonición y que decidió mantener en silencio por miedo a las críticas.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de “La Usurpadora” contó que soñó con desastres naturales de gran magnitud y que, en esas imágenes, aparecían Venezuela y también Acapulco.

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

“Yo tuve un sueño hace un mes y se lo mandé a mi hermana Andrea Melo, en Brasil. Yo veía tsunamis en todas partes. Y le dije a mi hermana: ‘Yo no sé dónde es, pero yo veo Venezuela y Acapulco’”, relató visiblemente conmovida.

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Según la actriz, en ese sueño también observó terremotos ocurriendo en distintas partes del mundo. “Entonces empezaron terremotos en muchas partes del mundo y tsunamis. Dios me mostró eso, como me ha mostrado muchas cosas”, afirmó.

Spanic aseguró que no es la primera vez que experimenta este tipo de sueños o revelaciones. Sin embargo, explicó que había preferido guardar silencio debido a los constantes señalamientos que enfrenta como figura pública.

“He tenido sueños, pero por ser figura pública, ser perseguida y ser venezolana no quería decir nada, porque todo el tiempo es una crítica. Todo el tiempo es una persecución”, expresó.

La actriz también confesó que únicamente su hermana conocía estas experiencias, ya que ha optado por mantenerlas en privado.

“He tenido muchos sueños, revelaciones, pero yo me quedo guardada. Mi hermana Andrea Melo lo sabe, pero yo tengo mi alma herida como todos los venezolanos en el mundo y Venezuela, porque no ha sido fácil para nosotros”, concluyó entre lágrimas.