Ganadora de RuPaul’s Drag Race tendrá un “show” en Puerto Rico

El escenario del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré recibirá este 18 de noviembre a Sasha Velour, artista de reconocimiento internacional, ganadora de la temporada 9 de RuPaul’s Drag Race, ilustradora, productora y autora, cuya visión artística ha revolucionado el mundo del drag.

“El drag es un arte que revela lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Estoy emocionada de compartir esta visión con el público puertorriqueño, en un espacio tan emblemático como el Centro de Bellas Artes”, expresó Velour en anticipación a su presentación.

Con una propuesta escénica que combina teatralidad, performance, diseño visual y narrativa, Sasha Velour ha logrado posicionarse como una de las figuras más innovadoras de la escena contemporánea. Su espectáculo, que ha recorrido escenarios de prestigio alrededor del mundo, es una experiencia multisensorial que celebra la diversidad, la creatividad y la fuerza transformadora del arte drag, se informó.

Reconocida por su emblemática interpretación de “So Emotional” con pétalos de rosa, considerada uno de los momentos más icónicos en la historia del drag, Velour ha continuado expandiendo su arte con producciones de gran alcance como NightGowns y el espectáculo internacional Smoke & Mirrors, que ha sido aclamado en ciudades como Londres, París, Berlín, Sídney y Nueva York.

La crítica internacional ha destacado su capacidad para combinar lo visual y lo conceptual en shows que trascienden el entretenimiento, convirtiéndose en verdaderas obras de arte viviente. Su puesta en escena en Puerto Rico promete una velada inolvidable, donde el público podrá disfrutar de una propuesta estética cargada de emoción, innovación y un mensaje poderoso de inclusión y autenticidad.