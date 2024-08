Gisselle Ortiz estalla contra Milly Cangiano: “A diferencia tuya, yo hablo de frente”

El pasado 1 de agosto, la periodista Milly Cangiano dedicó su columna de opinión semanal -”Primera fila”- en el periódico Primera Hora para expresarse sobre la ausencia del merenguero Manny Manuel en el espectáculo que ofrecería en las Fiestas Patronales de Morovis el domingo, 21 de julio.

La merenguera Gisselle Ortiz, quien fue mencionada de forma indirecta en el escrito, acudió esta tarde a su cuenta de Facebook para, sin filtro alguno, reaccionar a los argumentos de Cangiano. A juzgar por las expresiones de la artista, su descontento con la comunicadora viene desde hace un tiempo.

“Conocí a Milly Cangiano cuando tenía veinte y piquito. Arrancando mi carrera. Siempre fue como esta vieja chismosa y(,) encima(,) mala persona, que aunque la cosa no tenía nada que ver contigo, ella buscaba como enredarte en el bochinche y que sobre ti cayera alguna migaja de algo que tal vez uno no estaba ni enterado. O sea… que si me dejo llevar por eso y mi matemática no falla, desde el momento que la conocí hasta ahora mismo, ella, (mal calculado) debe tener como 115 años”, comenzó Ortiz.

Tras la intensa introducción, la intérprete de “A que vuelve” fue directo al tema que provocó su desahogo. Para ello, se dirigió hacia la columnista como “Millychucha”.

Gisselle Ortiz acudió a su cuenta de Facebook con una descarga para Milly Cangiano. (Captura)

“Tu escrito sobre mi amigo/hermano Cruz Manuel Hernández Santiago tal vez tenga mucha verdad. Aquí nadie anda tapando el cielo con las manos ni justificando lo injustificable. Pero decir que el promotor va a perder la cuenta del municipio por que él no llegó, es risible. ¿O acaso aquí los alcaldes y los promotores no saben que esto con Manuel puede suceder? Esto no es nada nuevo y si me incluyes dentro de su ‘grupeche’ como nos llamas tú, donde, aunque no menciones mi nombre ni el de Olga (Tañón), cuando hablas de las dos merengueras, el que sabe, sabe”, continuó.

En su columna, Cangiano establece que “la ausencia de Manny Manuel en el ‘show’ que debía hacer en Morovis pone de manifiesto otra vez que no le importa ni su fanaticada, ni los productores que lo contratan, y mucho menos su carrera. Manny podría ser demandado por incumplimiento de contrato y eso no se lo despinta nadie”.

Ortiz aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos hacia “El Rey de Corazones”. Después finalizó el escrito con la aclaración de que es una persona frontal.

“Sí, soy de su ‘grupeche’ y lo amo con sus defectos y virtudes (que son demasiadas), y no, no lo defiendo, ni lo justifico, ni le paso la mano. Reconozco que tiene unos ‘issues’ y eso no es nada nuevo. Que esas mismas situaciones, que son públicas, son las que lo llevan a incumplir, fallar y cagarse en la noticia de todos. Aún así, siendo como es, guisa más que to’ el mundo aquí porque, aún sabiendo el riesgo que conlleva su contratación, lo llaman. Aquí nadie le tira la toalla, como dices tú. Él es un adulto. Él es como es y punto. La gente sabe la que hay. Incluyendo todo el que lo contrata. Ah, y te “tagueo” porque a diferencia tuya yo hablo de frente. Así que, ¿sabes que Milly Cangiano? Te puedes ir al mismo car^$^*. Tú y la pe*&^^ de Burbujita también”.