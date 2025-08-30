Opinión
30 de agosto de 2025
90°bruma
EntretenimientoFarándula
Gordon Ramsay revela que fue operado por un cáncer de piel

El famoso chef británico compartió un mensaje en sus redes sociales

30 de agosto de 2025 - 11:06 AM

El chef británico Gordon Ramsay es conocido por presentar programas de televisión, tales como “Kitchen Nightmares” y “Hell’s Kitchen”. (NIC BOTHMA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El chef británico y estrella de la televisión Gordon Ramsay indicó este sábado que se había sometido a una cirugía para extirpar un “carcinoma de células basales”, un tipo de cáncer de piel.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el cocinero de 58 años escribió que estaba “agradecido y muy orgulloso” del equipo médico que lo trató por su “rápido trabajo reactivo” a la hora de eliminar el carcinoma.

La publicación iba acompañada de dos fotografías, que mostraban a Ramsay de perfil, con un esparadrapo bajo su oreja, donde se encontraba el carcinoma, y con la cicatriz de los puntos de sutura.

“Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana”, escribió Ramsay, que agregó con humor: “¡Les prometo que no es un ‘lifting’ facial! ¡Necesitaría un reembolso!“

Entre los comentarios de la publicación, la asociación británica de investigación contra el cáncer, Cancer Research UK, le deseó lo mejor y agradeció al chef por “concienciar sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol”.

“Busca la sombra, cúbrete y aplica protector solar con regularidad y de forma generosa”, añadió la asociación.

El carcinoma de células basales es un tipo de cáncer de piel no melanoma, causado principalmente por la luz ultravioleta y comienza en la capa superior de la piel.

Su síntoma principal es el crecimiento de un ‘parche’ inusual en la piel, comúnmente en áreas expuestas al sol como la cara, el cuello o las manos.

Ramsay es conocido por presentar programas de televisión, tales como “Kitchen Nightmares” y “Hell’s Kitchen”, y por sus restaurantes en todo el mundo, que han recibido un total de 17 estrellas Michelín, de las cuales conserva ocho.

