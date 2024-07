Gran celebración de 30 años de comedia familiar

View this post on Instagram

Los colegas que, junto a Luquis, ofrecerán el primer Festival Teatral de Fe son Irza Febo , con la pieza “One Way Memorial”; Ángel Rivera , con la pieza “José el Soñador” y Wilfred Lugo , con “Despeinada”. Luquis, en colaboración con los estudiantes de LANZA, la Escuela de Producción Teatral y Cine , presentarán “En casa de Papito”.

“Las cuatro piezas son totalmente diferentes y es una bendición poder compartir eso con el pueblo por cuatro fines de semana”, apuntó. “El mensaje de Dios no está ni tarde ni temprano, siempre es vigente, siempre está ahí para la humanidad. Me parece que a nosotros nos tocó vivir este momento histórico y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, y está utilizando la multiforme gracia, que lo que quiere decir es que se manifiesta de distintas maneras. Aun la misma naturaleza también testifica que hay un Dios”, concluyó.