Harrison Ford nació el 13 de julio de 1942, en Chicago, Estados Unidos, del matrimonio formado entre Dorothy, ama de casa, y Christopher, ejecutivo de publicidad. Tres años más tarde nació su único hermano. “Me gusta una buena broma”, dijo el actor a GQ en 2017, cuando le preguntaron en qué se parecía a su padre. “Me gusta un buen vaso de whisky. Reconozco la ropa bien hecha. Y también hay un poco de picor imposible de rascar en algún sitio”.

A su madre, dijo, creía no parecerse mucho. “Una buena mujer, mi mamá”. Su madre era de origen ruso y judío; su padre, católico irlandés y en una ocasión aseguró en Inside The Actors Studio que, como hombre, siempre se ha sentido irlandés. “Como actor, siempre me he sentido judío”, añadió.

Su relación con la interpretación comenzó en la universidad de Ripon en Wisconsin, donde se apuntó a unas clases de teatro. “Me iba a casar ese verano y no sabía qué hacer, así que decidí ser actor”, dijo Ford a Empire en 2002. “No tenía ni idea de cómo hacerlo, pero sabía que para ser actor tenías que ir a Nueva York o Los Ángeles, esa parte fue fácil. Me casé y condujimos hasta California”.

A los seis meses ya tenía un contrato. Eran mediados de los años 60 y Ford cobraba 150 dólares por semana por pequeñas apariciones con y sin texto. “Estuve un año y medio y me dieron la patada por ser demasiado difícil”, dijo al medio. Bajo el sistema que funcionaba entonces, a Ford le decían cómo vestir, cómo debía ser y él no estaba contento. “Así que decidí convertirme en carpintero, como alternativa a asumir roles que no quería asumir”. Así compaginó las herramientas con la interpretación.

Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, en una escena de la película de 1977 "Star Wars", conocida después como "Star Wars: A New Hope". La cinta lanzó a la fama a los tres actores y consagró a su director, George Lucas. (AP Photo/ho) (The Associated Press)

Su primera gran oportunidad llegó de la mano de George Lucas, con un pequeño papel en “American Graffiti”, de 1973. Pero la fama se hizo esperar un poco más. El actor tenía 35 años cuando se hizo mundialmente conocido al interpretar a Han Solo en “Star Wars: A New Hope”, nuevamente bajo la dirección de Lucas.

Dean Tavoularis, diseñador de producción de películas como “The Godfather”, había diseñado una puerta para la entrada de la oficina del director Francis Ford Coppola y el carpintero que debía instalarla no estaba disponible. Así que Tavoularis recurrió al actor. A él le venía bien el trabajo y aceptó, pero con la condición de hacerlo de noche. Primero, dijo a Rolling Stone en 2015, porque prefería que no hubiese gente pasando por el medio mientras trabajaba y, la segunda, para que sus dos facetas profesionales no colisionasen. “Me encanta ser carpintero. Me encanta ser actor… Simplemente no voy a mezclar las dos cosas”.

En uno de esos días en los que estuvo trabajando hasta la mañana coincidió con George Lucas y Richard Dreyfuss, que habían tomado prestada la oficina para reuniones preliminares y el casting. Lucas y él hablaron. Más tarde, el productor Fred Roos le preguntó si podría leer con gente a la que estaban haciendo audiciones y él aceptó. Finalmente, se lo ofrecieron. “Me preguntaron si quería hacerlo y yo dije: ‘Claro, ¿por qué no’”, dijo a Rolling Stone.

Harrison Ford en su icónica caracterización de "Indiana Jones", personaje que lo consagraría como estrella de Hollywood. (Suministrada)

Tras “Star Wars”, Ford apareció en otros títulos como “Apocalypse Now”, de 1979; “Riders of the Lost Ark”, de 1981; “Blade Runner”, de 1982. Estas dos últimas cintas lo consagraron al estrellato como figura taquillera y héroe de acción. Después de Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard, serían los personajes por los que más se le recuerda y reconoce como parte de la historia del séptimo arte y de Hollywood. Tampoco se puede olvidar las dos cintas en las que encarnó al héroe de ficción Jack Ryan, en “Patriot Games” (1992) y “Clear and Present Danger” (1994).

“Indiana Jones and the Temple of Doom”, de 1984; “The Mosquito Coast”, de 1986, y “Indiana Jones and the Last Crusade”, de 1989, entre otras, engrosarían su filmografía.

Harrison Ford en una escena de la cinta de culto de ciencia ficción "Blade Runner". (Archivo)

En la década de los noventa, el actor formó parte del reparto de “Regarding Henry”, en 1992; “The Fugitive”, en 1993; “Sabrina”, en 1995, “Air Force One”, en 1997, en la que interpretó a un presidente de los Estados Unidos de ficción, y “Six Days Seven Nights”, en 1998, entre otras cintas. Con el nuevo milenio, Ford siguió trabajando firmando interpretaciones en películas como “What Lies Beneath”, en 2000; “Firewall”, en 2006; “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, en 2008, y “Crossing Over”, en 2009.

Harrison Ford y su pareja Calista Flockhart, en una imagen de 2016. EFE/EPA/PAUL BUCK (PAUL BUCK|PAUL BUCK)

Tras otros trabajos como “Morning Glory”, en 2010, o “Paranoia” y “Ender’s Game”, ambas en 2013, en 2015 volvió al papel que le dio la fama. Han Solo reapareció en “Stars Wars: Episode VII — The Force Awakens”. También regresó Rick Deckard, protagonista de “Blade Runner”, en la secuela “Blade Runner 2049″, en 2017.

En 1986, Harrison Ford protagonizó la cinta "Witness", para la cual se adentró en la cultura de la comunidad amish, y por cuya actuación alcanzó su única nominación al premio Oscar de su carrera. (Archivo)

Ford, que tiene fama de malhumorado y de ser poco amigo de las entrevistas, ha estado nominado al Óscar una única vez, por “Witness”, en 1986, pero ha contado, por lo general, con el cariño del público y el respaldo de la taquilla. El actor mantiene una relación con la también actriz Calista Flockhart, su tercera esposa, con la que se casó en 2010, desde principios de los años dos mil.

Mateo Castillo / EFE Reportajes