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Harvey Weinstein es hospitalizado en Nueva York por neumonía

Semanas antes de ser hospitalizado, el productor sufrió una insuficiencia cardíaca derivada de la neumonía

1 de julio de 2026 - 6:09 PM

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Harvey Weinstein comparece ante el tribunal penal de Manhattan el viernes 15 de mayo de 2026, en Nueva York. (Timothy A. Clary/Pool Photo vía AP) (Timothy A. Clary)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- El exproductor de cine Harvey Weinstein se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York a causa de una neumonía, según informó este miércoles el portal especializado TMZ.

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Weinstein, de 74 años, fue trasladado al hospital Bellevue, en Manhattan, desde la cárcel municipal de Rikers Island. Según TMZ, lleva en torno a una semana recibiendo tratamiento para la infección respiratoria pero sigue sin estar fuera de peligro.

El exproductor de Miramax cumple una condena de 16 años de prisión en por un caso en California, pero fue trasladado a Nueva York tras enfrentar en mayo un nuevo proceso judicial en los tribunales de la ciudad.

Weinstein se encuentra en la unidad penitenciaria del hospital.

El portal, que cita fuentes anónimas con conocimiento directo de su situación, indica que hace dos semanas, antes de ser hospitalizado, el productor sufrió una insuficiencia cardíaca derivada de la neumonía.

Según estas fuentes, Weinstein está recibiendo antibióticos vía intravenosa y está conectado a un monitor cardíaco. Aunque ha mostrado mejoría, deberá permanecer ingresado en el hospital.

Por su parte, Deadline indicó que Weinstein está “descansando y recuperándose” y que permanecerá hospitalizado al menos durante las próximas semanas.

Weinstein, que tiene varios problemas de salud, enfrentó en mayo un tercer juicio por abuso sexual, que fue declarado nulo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

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Harvey WeinsteinNueva York
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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