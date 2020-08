Coincidiendo con el sexto aniversario de la muerte del actor Robin Williams, su hija Zelda defendió su legado ayer lunes, luego de que Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, posteara en las redes sociales un vídeo de 2009 en el que se ve al comediante hablando en tono jocoso sobre Joe Biden, candidato a presidente por el Partido Demócrata.

En el vídeo publicado en la cuenta de Twitter del hijo de Trump aparecen 30 segundos en los que se ve y escucha a Williams hablar sobre Biden en su espectáculo de comedia “Weapons of Self Destruction”. “Todavía tenemos buena comedia allá afuera. Siempre está el incoherente Joe Biden”, se escucha decir a Williams en su característico tono de comedia sarcástica que “Joe es como un tío que está tomando un nuevo medicamento y no tiene la dosis correcta”.

Inmediatamente, la hija del fenecido Williams, arremetió en sus redes sociales contra este vídeo y le envió un mensaje directo a la campaña de Trump y su hijo: “Mientras estamos ‘recordando’ (para promover tu agenda política), debes buscar lo que dijo sobre tu papá”, tuiteó la actriz de 31 años. “Yo lo hice. Te lo prometo, es mucho más ‘salvaje’. Solo un amable recordatorio de que los muertes no puede votar, pero los vivos sí”.

La respuesta de la gente en las redes sociales no se hizo esperar, incluyendo algunas celebridades, como Sharon Stone. En su cuenta de Twitter, la actriz expresó que “Robin Williams era un querido amigo. En segundo lugar, usarlo a él o cualquier material de un cómico muerto para apoyar a Trump es en sí mismo una broma. Aparte de ser el comportamiento más vulgar e irrespetuoso posible. Qué vergüenza, Eric Trump”.

Otros aprovecharon para recordar los comentarios de Williams en otro especial de comedia sobre Donald Trump en el 2012.

Williams murió el 11 de agosto de 2014 y le sobreviven tres hijos, Zack, de 37 años, Zelda, de 31 años, y Cody, de 28 años.