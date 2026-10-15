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Hilary Swank espera a su tercer hijo a los 52 años

La actriz hizo el anuncio con un curioso video colgado en redes sociales

15 de octubre de 2026 - 8:39 AM

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Hilary Swank se casó con su actual marido, Philip Schneider, en el 2018 en California. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La actriz estadounidense Hilary Swank, de 52 años, está embarazada de su tercer hijo, según ha comunicado ella misma colgando un video en su perfil de Instagram.

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Mucha gente me ha preguntado cual será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre”, escribió la protagonista de ‘Million Dollar baby’ en el video que acompaña al anuncio.

En las imágenes publicadas por la artista, que está ampliando su familia junto a su esposo, Philip Schneider, aparece una animación con cuatro figuras que brillan de forma fluorescente en la oscuridad y, al mismo tiempo, bailan. Una de ellas aparece embarazada.

La noticia llega tres años después de que Swank y Schneider dieran la bienvenida a sus mellizos, una niña y un niño. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2018.

Swank ha ganado dos premios Óscar a la mejor actriz por sus interpretaciones en ‘Boys Don’t Cry’ (‘Los muchachos no lloran’) (1999) y ‘Million Dollar Baby’ (2004) y, a partir de noviembre, se estrenará su trabajo en la cuarta y última temporada de la serie ‘Yellowjackets’.

Tags
actriz EmbarazoRedes socialesPelículasEstados UnidosCalifornia
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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