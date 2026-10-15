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Llegará a Puerto Rico experiencia inmersiva de Van Gogh

Conoce que ofrece esta nueva propuesta que promete adentrar a los visitante a las pinturas del holandés

15 de octubre de 2026 - 9:30 AM

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“Van Gogh en vivo: la experiencia real”. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico será parte de un evento único: “Van Gogh en vivo: la experiencia real”. A partir del 1 de noviembre, el segundo nivel de Plaza Las Americas (en el espacio de la antigua tienda Sears), se convertirá en el universo del famoso pintor Vincent van Gogh.

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Tras su éxito en Chile, España y Estados Unidos, la producción aterriza en Puerto Rico con una propuesta que rompe con todo lo que conocemos como una exposición de arte.

“Van Gogh en vivo: la experiencia real” no es una exposición, es una experiencia inmersiva , es una conversación con Van Gogh. No es para mirar cuadros en silencio, es para entrar en ellos, aseguró la producción del evento.

La experiencia es un recorrido teatral, tecnológico y profundamente humano de 10 salas temáticas y 50 minutos de duración, diseñado para público de todas las edades.

Al llegar a “Van Gogh en vivo: la experiencia real” encontrarán una escenografía a escala real donde podrán entrar y tómarse fotos dentro de obras icónicas como “La Habitación de Arlés”. Podrán caminar por un campo de girasoles inmersivo de 360 grados y una sala de noche estrellada que reacciona a tu presencia. Tendrá la experiencia de la realidad virtual cuando entre literalmente dentro de “La Noche Estrellada” y “Los Girasoles”.

“Van Gogh en vivo: la experiencia real” es una experiencia en vivo con actores profesionales interpretando al propio Vincent, a su prima Cornelia y a Johanna, la mujer que salvó su legado. Ellos caminan con el público mientas les hablan, les responden y los hacen parte de la historia.

Otro atractivo que lo hace único son las salas inéditas dedicadas a la ciencia del color que explica por qué Van Gogh pintaba como pintaba, y la experiencia más íntima: un teléfono antiguo donde podrás hacerle preguntas directamente a Vincent, con respuestas basadas en sus más de 800 cartas reales.

“Van Gogh no solo pintaba noches estrelladas, también escribía cartas pidiendo ser entendido. Hoy, más de un siglo después, por fin le respondemos. Esta no es una muestra para expertos, es para familias, para niños, para el que nunca ha ido a un museo”, destaca la producción.

Los boletos están disponibles en Buyatix y en la boeletría en la entrada de “Van Gogh en vivo: la experiencia real”.

Es una producción de Aurea Exhibitions y Arriba el Telón y traída a Puerto Rico por las empresas promotoras; RSB Entertainment, Chad Events y Mellado Pro.

Tags
Vincent Van GoghPlaza Las Américas
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