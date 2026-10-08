Espectáculo de Cirque du Soleil en Puerto Rico vende más de 19,000 boletos durante la preventa

La producción Cirque du Soleil “Le lo lai” superó los 19,000 boletos vendidos durante las primeras horas de su preventa, de acuerdo con los productores del espectáculo.

Su estreno mundial es el 12 de febrero de 2027 en el Coca-Cola Music Hall, en Distrito T-Mobile.

La preventa, dirigida a clientes de Popular con tarjetas Visa, estuvo impulsada principalmente por el mercado local, según informaron PRISA Presents y No Limit Entertainment, responsables de traer el espectáculo a Puerto Rico.

“Desde el principio quisimos que ‘Le lo lai’ fuera una experiencia que las familias puertorriqueñas pudieran disfrutar y sentir como suya. Por eso era importante ofrecer alternativas de precios accesibles. Queremos que Puerto Rico tenga acceso aquí, en su propia casa, a las grandes experiencias que compiten por audiencias alrededor del mundo”, expresó Federico Stubbe Jr., principal oficial ejecutivo de PRISA Group y productor ejecutivo de la producción en declaraciones escritas.

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“Le lo lai” es un espectáculo de temporada limitada creado específicamente para Puerto Rico. La propuesta combina el sello artístico de Cirque du Soleil con elementos de la música, la cultura y las tradiciones de la isla.

La producción reunirá a artistas, músicos, artesanos, técnicos y otros colaboradores puertorriqueños junto al equipo creativo de la compañía canadiense y cuenta con el auspicio principal de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La nueva residencia de Cirque du Soleil en Puerto Rico será en el Distrito T-Mobile. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“La respuesta del público habla por sí sola...Ver miles de personas asegurar sus boletos en apenas unas horas confirma la expectativa por esta producción y nos compromete aún más a ofrecer una experiencia extraordinaria función tras función”, señaló Paco López, presidente de No Limit Entertainment y productor principal del espectáculo mediante comunicado de prensa.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, sostuvo que la acogida del espectáculo representa una oportunidad para fortalecer la oferta de entretenimiento de la isla y atraer visitantes.

Productor Paco López. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La temporada inicial contará con 30 funciones. Los boletos comienzan en $35, más cargos por servicio, con distintas alternativas de precios.