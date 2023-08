El comediante y actor Carlos Merced, regresó a “su hotel favorito”, el hospital, como bromeó esta tarde con la reportera Sylvia Hernández de “Día a día” de Telemundo, donde lo atienden por una fuerte infección.

Con una bata “modelo de otoño”, según relajó, el carismático intérprete se conectó a través de videollamada para ofrecer una actualización sobre su estado de salud.

“En el fin de semana me empecé a sentir un poco raro, fui al baño (y) oriné sangre. Entonces, pues, eso es de mucha preocupación, imagínate. Eso no es normal y, pues, me dio fiebre, temblores, escalofríos, bueno, me sentía bastante mal y fuimos al hospital, acá, donde todo el mundo ya me conoce y me recluyeron porque encontraron que tengo una infección bastante fuerte, la cual empezaron a combatir desde el primer momento”, contó Merced, quien aseguró que ya “hoy” comenzó a sentirse mejor.

Al igual que siempre, el comediante no dejó de sonreír y agradecer a la audiencia por las muestras de cariño y oraciones. “Aquí está el gordito, otra vez, dando candela”, expresó.

En la conversación, quien incursionó en el teatro en el 1981, manifestó que los deducibles son “bastante cariñositos”. Merced se refirió a que son costosos. Además, debe cumplir con otro pago que nombran “responsabilidad del paciente”. Los gastos, contó, podrían ascender los $350,000.

La producción del programa vespertino compartió el número telefónico donde Merced puede recibir ayudas económicas a través de ATH Móvil. El número es (407) 552-9870.

“Si usted puede ayudar a nuestro compañero a que pueda recuperarse, porque de que él va a salir, va a salir. Pero, obviamente, son (demasiados gastos)”, solicitó Hernández.

Merced, quien está próximo a publicar un libro basado en cómo ha enfrentado y superado el cáncer, vaciló que, si continúa siendo hospitalizado, tendrá que escribir una enciclopedia. También invitó a sus seguidores, a visitar su canal de YouTube @MercéTV, donde encontrarán contenido familiar.

El pasado mes de enero, el actor boricua informó que está libre de cáncer, tras haber anunciado en marzo del 2022 que le identificaron un nódulo canceroso en su pulmón izquierdo.

“Quiero compartir con ustedes la noticia de que mi MRI y mi CT Scan salieron bien. Por ahora, no hay cáncer donde lo hubo. ¡Gloria a Dios! Continuemos orando para que no regrese”, dijo en ese momento a sus seguidores en sus redes sociales.