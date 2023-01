El actor puertorriqueño Carlos Merced informó hoy que está libre de cáncer, tras haber anunciado en marzo pasado que le identificaron un nódulo canceroso en su pulmón izquierdo.

“Quiero compartir con ustedes la noticia de que mi MRI y mi CT Scan salieron bien. Por ahora, no hay cáncer donde lo hubo. ¡Gloria a Dios! Continuemos orando para que no regrese”, dijo a sus seguidores en sus redes sociales.

Merced contó, en marzo, en una entrevista televisada, que nuevos estudios de sangre y de tomografía computarizada (CT Scan) identificaron un nódulo canceroso en su pulmón izquierdo para el que necesitaba tratamiento.

“La palabra cáncer sí impacta, claro que sí, pero la ciencia está muy avanzada. Hay diversidad de tratamientos a los que uno se puede someter y continuar con calidad de vida. ¿Qué le pido a Dios? Le pido a Dios que me dé vida. Me queda mucho por hacer, tengo un libro que terminar, me faltan dos capítulos para terminarlo. Tengo dos nietas, una de cuatro años y otra de 11 meses que yo quiero seguir viendo crecer y contribuir a su educación”, puntualizó en ese momento.

Esta no es la primera ocasión en la que el comediante enfrentaba un diagnóstico de cáncer. En diciembre de 2021, celebraba estar libre del cáncer de hígado que padecía.

En otra publicación, del 9 de enero, Merced, quien en su proceso de salud se ha mantenido positivo y con su humor característico, compartió que le estarían haciendo un CT Scan en el área del pecho, por lo que pidió oraciones a sus seguidores.

El puertorriqueño de 60 años no solo es sobreviviente de cáncer de hígado y de pulmón, sino que dicho órgano en su cuerpo es producto de un trasplante tras haber sufrido cirrosis avanzada en 2010. Además, recibió un trasplante de riñón a finales del 2019.