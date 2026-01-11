Investigan accidente aéreo en Colombia en el que murió el cantante Yeison Jiménez

La Fiscalía General de la Colombia abrió una indagación formal para esclarecer las circunstancias del accidente aéreo ocurrido este sábado, 10 de enero entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, en el que perdieron la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas que viajaban en una aeronave particular.

Según informó el ente acusador, la indagación está a cargo de la Seccional Boyacá, con el apoyo de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Las diligencias judiciales se iniciaron tras las primeras labores de atención de la emergencia realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional que acudieron al lugar del siniestro.

La Fiscalía indicó que los cuerpos de las seis personas fallecidas serán trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bogotá, donde se adelantará el proceso de plena identificación conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes.

Accidente de la avioneta donde se transportaba el artista

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó que el accidente involucró una avioneta de matrícula N325FA, que transportaba a seis ocupantes: piloto, copiloto y cuatro pasajeros. Entre las víctimas se encontraba el artista Yeison Jiménez.

De acuerdo con la información oficial, el vuelo había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El cantante tenía previsto continuar su agenda artística en el municipio de Marinilla, Antioquia, donde estaba programada una presentación para la noche de este sábado.

Aerocivil señaló que el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá recibió la activación de la señal de localización de emergencia (ELT), lo que permitió ubicar el área aproximada del accidente y activar de inmediato los protocolos de atención.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Aerocivil informó que inició el procedimiento correspondiente para determinar las causas del siniestro y precisó que continuará entregando información oficial a medida que se consoliden datos verificados.

Trayectoria del artista Yeison Jiménez

Yeison Orlando Jiménez Galeano, conocido artísticamente como Yeison Jiménez, fue uno de los exponentes más reconocidos de la música popular colombiana en los últimos años. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, y tenía 34 años al momento de su fallecimiento.

En diversas entrevistas, el cantante relató que comenzó su carrera musical a los siete años, cuando participó en el Festival de la Canción Infantil de su municipio natal, certamen en el que obtuvo el primer lugar durante cinco años consecutivos.

A los 13 años, inició su camino como compositor y, posteriormente, se trasladó a Bogotá en busca de oportunidades en la industria musical.

Durante ese periodo, trabajó por varios años en la central de Abastos, donde, según contó en varias ocasiones, ofrecía serenatas a compañeros y personas cercanas mientras consolidaba su proyecto artístico. Con el tiempo logró grabar sus primeros sencillos, lo que marcó el inicio de su ascenso en el género de música popular.

En 2013 lanzó su primer trabajo discográfico, cuyo sencillo principal, “Te deseo lo mejor”, le permitió posicionarse y dar paso a su álbum “Con el corazón – Volumen 1″. A partir de entonces, su carrera se expandió tanto en Colombia como en otros países de América Latina y Europa.

En 2024, Yeison Jiménez alcanzó uno de los hitos más destacados de su trayectoria al convertirse en el primer cantante de música popular en llenar el Estadio El Campín, en Bogotá.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, incluidos tres Premios Nuestra Tierra, y desarrolló una faceta empresarial ligada a su afición por los caballos y la ganadería, con la creación de su propio criadero equino.