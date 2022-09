Sin ningún tipo de tapujos, y muy duramente, cientos de espectadores criticaron la decisión de las series The Lord of the Rings: The Rings of Power y House of the Dragon por la inclusión de personajes negros o de darle un protagonismo heroico a las mujeres en sus historias. Algunos lo ven como una imposición cultural o un sacrilegio al imaginario en el que se mueven los personajes en los libros.

Casi desde que se lanzó el tráiler de la serie más cara de la historia inspirada en el universo del escritor J.R.R. Tolkien (The Rings of Power), muchos mostraron su desacuerdo, que a la vez fue tomado también como una reacción racista.

Quienes tuvieron que lidiar con mensajes de odio por no “representar” el mundo de The Lord of the Rings, fueron los actores Ismael Cruz Córdova, quien interpreta a un elfo que se enamora de una humana en la serie; Sophia Nomvete, que hace el papel de la princesa enana Disa; y hasta la comunidad de los Pelosos (Harfoots), por tener como sabio a un afrodescendiente.

Frente a la polémica, hasta Neil Gaiman, el escritor y creador de la novela gráfica The Sandman, quiso ser parte de la discusión. En sus redes sociales dejó este mensaje: “Tolkien describió a los Harfoots como ‘más morenos de piel’ que los demás hobbits. Así que creo que cualquiera que se queje es racista o no ha leído su Tolkien”.

Otro que no se quedó callado fue Lenny Henry, quien interpreta a Sadoc, un peloso mayor y de tez negra.

“No tienen problemas para creer en un dragón, pero sí tienen problemas para creer que una persona negra podría ser miembro de la corte. O que una persona negra podría ser un hobbit o un elfo. En realidad, los narradores pueden hacer lo que quieran, porque son narradores (…) Es una reinvención y un nuevo argumento de la historia”, comentó Henry en un artículo de la revista GQ.

Lenny Henry hizo referencia a Steve Toussaint, Corlys Velaryon en House of the Dragon, quien tuvo que defender su presencia en la serie.

“Están felices con un dragón volando. Están contentos con el pelo blanco y los ojos de color violeta, pero ¿un negro rico? Eso está más allá de los límites”, explicaba el actor en una nota de la revista Men’s Health, tras recibir una serie de mensajes de odio por su color de piel y su poder dentro de la historia.

Corlys Velaryon está sentado a un lado del rey de los Targaryen y se podría convertir en la pieza fundamental de un gran conflicto en la lucha de poder de la serie.

“Pero por cada persona tóxica que se ha cruzado conmigo, ha habido muchos otros que me han apoyado”, contrastó.

Asimismo, Ismael Cruz Córdova, el actor puertorriqueño que interpreta a Arondir en The Lord of the Rings: The Rings of Power, reconoció que no fue fácil asumir el papel frente a los prejuicios de algunos en redes.

El latino de la serie sabía que se generaría un debate y algunas reacciones de la gente.

“Mi corazón ardía con un objetivo inquebrantable: llegar a donde nos dijeron que no podíamos estar. Aquí estamos. Compartirlo con las dos mitades de mi ADN fue absolutamente surrealista. Mi corazón está lleno, de amor, de ellos, y de todos ustedes que comparten este mismo fuego”, escribió el actor en sus redes con una imagen gigantesca de su personaje.

Las redes están llenas de mensajes de odio y desprecio como: “Yo con un elfo negro no me identifico para nada”, como escribió un usuario en Twitter. Otro que no tuvo ningún reparo en compartir: ”Un elfo negro, pronto veremos la supremacía nazi interpretada por Denzel Washington”.

Morfydd Clark, quien interpreta a la aguerrida elfa Galadriel, estalló ante los mensajes de algunos.

“Cualquiera que esté enviando odio a mis compañeros de reparto negros, salga de mi página, salga de Internet y cállese”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

“Este es un mundo más amplio”, recordaba Sophia Nomvete, que aparece como una princesa del reino de los enanos con una poderosa conexión con la naturaleza.

Algo parecido respondió, al recibir las primeras críticas y ataques, la productora de la serie, Lindsey Weber.

“Nos pareció natural que una adaptación del trabajo de Tolkien reflejara cómo se ve realmente el mundo. Tolkien es para todos. Sus historias son sobre sus razas ficticias que hacen su mejor trabajo cuando dejan el aislamiento de sus propias culturas y se unen”, dijo en una entrevista para Vanity Fair.