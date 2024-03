Joe Joe García: “Mi mamá regresará cómo un huracán más fuerte”

“La gente está activada porque lo ven todo. Han llorado, se han reído y se han identificado con mi mamá en todo el proceso. No tengo dudas de que regresará con más fuerza porque estoy seguro que quieren verla llegar a la final”, puntualizó.

El joven de 22 años, asimismo, confía en el olfato de su mamá, por lo que entiende que en todo momento ha hecho lo correcto. “Yo no estoy allí y ella no está acá viendo lo que nosotros vemos las 24 horas. Por lo tanto, tenemos que apoyar su decisión. Definitivamente, ella se olfateó que había algo en su contra y decidió actuar por su instinto. Se está defendiendo como lo ha hecho desde el día uno y debe estar sufriendo por mucho esa decepción. Ayer, al comenzar el programa, ella anunció su determinación de jugar sola, por lo que no fue una sorpresa“.