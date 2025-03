Jonathan Islas pone en pausa su carrera “para sanar”: “El alcohol me superó”

“Hoy quiero tomar una decisión importante en mi vida, es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que podía controlar todo y me doy cuenta de que no (puedo)”, expresó.

“Siempre lo he dejado pasar y hay heridas que debo de sanar, una de ellas es dejar de tomar alcohol. No es fácil estar aquí y decirles, pero también somos seres humanos y tenemos el derecho equivocarnos, pero también hacer por algo de las cosas que hacemos mal”, agregó.

“Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. (Es) una sustancia que no me da nada, me ha quitado muchas cosas”, precisó.