La suspensión temporera del programa “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM junto a los locutores Jorge Pabón “Molusco”, Alí Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca por parte de la empresa SBS ha provocado incertidumbre sobre el futuro del espacio radial y el de uno de sus talentos, que reconoció que necesita espacio para saber si desea continuar en la radio.

Se trata de Pabón, quien emitió anoche sus declaraciones sobre la decisión de la compañía. Las expresiones del artista e “influencer” fueron a través de su canal de YouTube “Molusco TV”.

SBS suspendió a los talentos hasta el próximo lunes por no seguir una orden de parte de la gerencia, que prohibía hablar de las filas que se realizaron el pasado fin de semana para la comprar de los boletos para el concierto de la estrella urbana, Bad Bunny.

Pabón, Warrington y Noa tocaron el tema del cantante durante el programa que se emite en horario de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes a pesar de que la empresa les solicitó que no se podía hablar del mismo.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, Molusco explicó que fue su decisión hablar sobre lo que sucedía en las filas de la venta de boletos del concierto de Bad Bunny, ya que se trataba “de un tema tendencia” en Puerto Rico y que la cobertura que se hizo fue “noticiosa como lo hicieron el resto de los medios”.

El talento radial asumió la responsabilidad absoluta del asunto por lo que aseguró que le pagaría un cheque a sus colegas por los cuatro días que aplican a la suspensión de empleo y sueldo.

No obstante, lo que ha dejado a muchos de los seguidores preocupados fue la admisión de Molusco al reconocer que no sabe si continuará o no en el espacio radial de La Mega 106.9 FM.

“Con honestidad no sé qué voy hacer. A mí me encanta lo que hago. Me encanta la radio, pero no sé, ¿qué voy hacer? Me voy a tomar un tiempo. Voy a estar aquí en YouTube en Molusco TV. La verdad es que ese evento de Bad Bunny lo cubrió todo el mundo. Bad Bunny no necesita a nadie para llenar un ‘show’. Se cubrió de manera noticiosa y esa es la verdad nunca dije al aire compra un ‘ticket’ más. Yo no le sumo ni un ‘ticket’ más ni un ‘ticket’ menos a Bad Bunny”, admitió Molusco en el video con duración de casi 13 minutos.

La locutora Noa, por su parte, fue la primera en emitir declaraciones y sobre la suspensión y al igual que Molusco lo hizo a través de su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

“Estamos suspendidos, SBS nos suspendió y tengo que decir algo sobre eso: SBS nos suspendió con toda la razón”, dijo Noa.

En la promoción del vlog que publicó Pamela Noa en su cuenta de Instagram se lee la pregunta “¿De quién es la culpa?”. Inmediatamente, sus fanáticos comentaron con palabras de apoyo y solidaridad.

“Toda empresa tiene sus reglas, pero mi opinión no es para tanto, considero que llevaron la noticia de lo que estaba sucediendo con la fila… yo también me voy de suspensión con ustedes y regresó el lunes”, escribieron en Mireia Online Boutique. Verónica Torres, por su parte dijo: “Pam, tranquila, no hay mal que por bien no venga. Me encanta tu sinceridad. Dale, haz más vídeos pa’ YouTube. Los vamos a ver todos”.