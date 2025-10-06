Opinión
6 de octubre de 2025
78°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juan Osorio se casa con una actriz 38 años menor que él

El productor de 68 años realizó una boda de telenovela con reconocidos actores en la lista de invitados

6 de octubre de 2025 - 9:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El productor Juan Osorio y su ahora esposa, la actriz Eva Daniela. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El productor Juan Osorio, de 68 años, se casó este sábado con la actriz Eva Daniela, de 30, en una hacienda cercana a León, Guanajuato, México.

RELACIONADAS

La pareja se dio el “sí, aceptó” en una boda de telenovela donde estuvieron reconocidos actores como Catherine Siachoque, Miguel Varoni, Sabrina Seara, Daniel Elbittar y Livia Brito, quienes formaron parte de una lista de más de 120 invitados.

El cantante Emilio Osorio, el hijo que Juan Osorio comparte con Niurka Marcos, también sorprendió a su padre y a su madrastra con una serenata de su tema ‘Sí o sí’.

La cobertura de la ceremonia estuvo a cargo de Televisa Espectáculo, la casa laboral de Juan Osorio, donde han mostrado al público imágenes de la celebración.

También disfrutaron a ritmo de ‘Volare’, de los Gipsy Kings, y tuvieron un romántico baile con la canción ‘Destino o casualidad’ de Melendi.

Los ahora esposos se comprometieron en octubre de 2024 frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México.

Según Univision, la chispa entre ellos se encendió durante un casting para la telenovela que Juan Osorio produjo, titulada “¿Qué le pasa a mi familia?“.

Eva Daniela, quien en ese entonces tenía 26 años, cautivó al productor con su actitud y talento, por lo que no dudó en ofrecerle un papel en la producción y su química fue instantánea.

matrimoniosTelenovelasNiurka MarcosTelevisa
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
