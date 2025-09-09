Opinión
9 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Noticia
Juliana Ortiz y Michael Stuart llegan a la radio con “El tumbao de Mix”

El programa ocupará el horario de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes

9 de septiembre de 2025 - 6:26 PM

Michael Stuart y Juliana Ortiz liderarán el nuevo espacio radia. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En agosto pasado, durante una entrevista con El Nuevo Día, el cantante de salsa boricua Michael Stuart, adelantó que se sentía entusiasmado por un proyecto radial que anunciaría “pronto”. Finalmente, ayer lunes, la audiencia pudo conocer de qué se trataba.

Junto a la destacada coreógrafa y bailarina profesional Juliana Ortiz, el artista liderará el espacio radial “El tumbao de Mix” de Mix 107.7 FM. El programa ocupará el horario de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.

“Dímelo, dímelo, dímelo, miren quién está aquí, Juliana Ortiz, la que te marca el paso. Si tú no la habías visto en persona, mírela, mírela, mírela ahí. Te baila, te goza y te vacila. Este es ‘El tumbao de Mix’, estamos en Ferries del Caribe. Estamos preparados del 5 al 10 de noviembre”, puntualizó Stuart.

Ortiz, por su parte, confirmó: “Estamos aquí, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Los que no nos puedan sintonizar nos pueden ver por el Facebook Live, y también por YouTube”.

El programa también estará disponible a través de TuneIn Radio. Cosculluela y Pirulo, por otro lado, formaron parte del debut.

Mientras tanto, los huéspedes y visitantes del Fairmont El San Juan Hotel todavía pueden disfrutar del talento de Stuart. La residencia del exponente se extenderá hasta el viernes, 12 de septiembre y cuenta con imitaciones y un repertorio con sus mayores éxitos.

“Desde que empecé mi carrera y ya se sabía quién era Michael Stuart me fui dando cuenta de lo que realmente me gustaba como intérprete, como salsero. Yo comencé mi carrera en Nueva York, o sea, donde yo estaba bien pegado era en Nueva York, después es que vengo a Puerto Rico, todo lo que yo cantaba en Nueva York era en clubes, eran sitios de salsa ‘full’”, recordó el también actor de 50 años en entrevista con El Nuevo Día.

