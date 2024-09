Julio Rivera Saniel y Milly Méndez se van de “double date” con los candidatos a la gobernación y sus parejas

A medida que se acercan las elecciones generales , se crean espacios y plataformas que permiten conocer a los futuros líderes del país. En esa línea, la estación Radio Isla 1320 AM anunció el lanzamiento del podcast “Double Date”, capitaneado por la pareja de periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez .

“Double Date” supone el regreso de Rivera Saniel y Méndez, juntos, en un reto laboral. El reportero de “Noticentro” de Wapa Televisión precisó que esto no ocurría desde el 2017, cuando lideraron el espacio “Dígame la verdad”.

“Pero, desde entonces, no habíamos trabajado juntos. Aunque ambos somos periodistas, ambos entrevistamos y demás, no habíamos estado trabajando juntos. Se nos planteó esta idea y nos pareció chulísima porque es un formato distinto a lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo cotidiano, que son entrevistas ‘hard news’, entrevistas que procuran tener contestaciones puntuales, entrevistas incisivas sobre temas de actualidad”, comunicó Rivera Saniel.

“Además del análisis que se hace de los candidatos, me parece que cada elector debe analizar las ideas y propuestas de los candidatos a conciencia, saber qué es lo que proponen y qué piensan. También me parece interesante poner sobre la mesa el carácter, el lado humano, los intereses y su visión sobre el país. Que la gente conozca a estos candidatos, no ya solo sobre las ideas de gobierno que pueden estar poniendo sobre la mesa, y asuntos de política pública, sino también al ser humano detrás de esas propuestas”, apuntó Rivera Saniel.