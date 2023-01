El pasado 30 de noviembre, cuando se anunció la integración de la periodista Milly Méndez al equipo de “Día a día”, de Telemundo, la también vloguera y creadora de contenido se expresó “contenta” porque podría “combinar sus dos pasiones: el periodismo y la crianza de mi hija Milena”.

Ha pasado un mes desde que la esposa del reportero de “NotiCentro”, de Wapa Televisión, Julio Rivera Saniel, ofreció un corto, pero emotivo discurso de agradecimiento durante el “Upfront” de Telemundo Puerto Rico, su nueva casa. En un encuentro con este medio, previo a su debut en el programa vespertino del Canal 2, sorprendimos a Méndez en plena ejecución de sus dos facetas: periodista y mamá.

Feliz, un poco nerviosa por lo que la vida le tiene preparado a partir de hoy y con baterías recargadas después de sus vacaciones en Nueva York. Con esta mezcla de sentimientos, quien cuenta con dos décadas de experiencia en los medios de comunicación, está lista para dar lo mejor de sí y aportar a la producción que se transmite de lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

“Todas las oportunidades que he tenido me han preparado para estar donde estoy hoy en día. Así que es un crecimiento profesional para mí, y estoy bien contenta por la oportunidad que ha surgido. Yo digo que todas estas oportunidades surgen por el trabajo, el esfuerzo, la base, la perseverancia que uno ha tenido con el tiempo, y la dedicación y la vocación que uno tiene en esta carrera. Así que muy agradecida y también va a tono con mi vida familiar que eso para mí es bien importante”, afirmó la expresidenta del Overseas Press Club.

En “Día a día”, conducido por Raymond Arrieta, Dagmar Rivera, Gil Marie López, Víctor Santiago y El JD, Méndez no va a improvisar. Tampoco asumirá roles desconocidos, todo lo contrario. La ganadora de dos galardones en la pasada entrega anual de los Premios Emmy de la National Academy of Television Arts and Sciences Suncoast Chapter, tiene muy claros sus objetivos.

“Voy a estar haciendo varias intervenciones (durante el día) cubriendo temas de actualidad. Vamos a enfocarnos mucho en la fiscalización, que es algo que hago también en mi programa de radio, dar enfoques bastante humanos -muy a tono con mi personalidad- y tener esa conexión con la gente que siempre me ha caracterizado. Estamos en un año previo a las elecciones, así que por ahí nos vamos. Estamos viviendo momentos históricos con la Junta de Control Fiscal, así que verás a Milly fiscalizar, verás a Milly opinando y asumiendo posturas, que no me da miedo hacerlo, creo que es lo justo”, dijo.

Mientras conversaba con El Nuevo Día la periodista recibió la visita de Milena, quien fue a mostrarle unas coloridas uñas postizas de juguete que se había puesto. Ninguna de las dos desperdició ni un segundo para demostrarse amor.

Entre los besos y mimos de la pequeña, Méndez agregó que está preparada también para entretener. Quienes siguen el programa de Telemundo saben que este se caracteriza por integrar a todos sus talentos en alguna comedia o sección amena. Carlos Ramírez, Luis Enrique Falú, la chef Noelián Ortiz, Sylvia Hernández, Jacky Fontánez, Red Shadow y Georgie Rivera pueden dar fe de esto.

“Estamos viviendo momentos tan tensos que la gente tiene que respirar un poco”, defendió la comunicadora. “Y nosotros también. Pero sin dejar a un lado que la gente se informe de lo que está pasando y cómo ciertas decisiones que toman los afectan”, añadió.

En el campo de las comunicaciones, la arecibeña lo ha experimentado todo. Por lo anterior, se le hace difícil pegarle la etiqueta de “favorito” a algo. Según expresó, cada uno medio tiene lo suyo. De la radio, por ejemplo, resaltó la inmediatez.

Su opinión sobre sus nuevos compañeros de trabajo no se distanció a la que han dicho otros entrevistados anteriormente. De hecho, sin haber comenzado labores oficiales, pudo compartir con ellos durante el período navideño.

“También estuve un día visitando el programa en vivo y participando con ellos, y me hicieron travesuras. La pasé muy bien y, de verdad, me siento bien a gusto”, afirmó.

Otro que se siente a gusto con el cambio es su esposo, a quien Méndez describe como su “mayor soporte”. En esa línea, la egresada de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Complutense de Madrid, en España, detalló que cada decisión que toma se conversa y analiza en familia.

Sobre el mensaje que publicó el licenciado y analista Jay Fonseca, anfitrión y productor de “El cuarto poder”, de Wapa Televisión, quien también condujo los espacios “En récord” y “Primetime” de ABC Puerto Rico, dijo que “cada cual tiene su perspectiva” del mismo.

Méndez, personalmente, lo vio “neutral. Algo de un buen compañero de trabajo, deseándole mucho éxito a una compañera de trabajo que hace muchos años nos conocemos y somos amigos. Estuvimos en los Emmy compartiendo y pasándola bien”, aclaró.

Mientras tanto, la comunicadora celebra el que cada día sigan surgiendo más espacios dedicados al periodismo que fiscaliza, que investiga y no se queda en lo superficial. De esta manera, no le quedan dudas, de que se está construyendo un mejor país y le “fascina” la idea de ser parte.