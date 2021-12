La periodista mexicana Karina Banda, presentadora del programa “Enamorándonos” de Univision, anunció en su cuenta de Instagram que se ha contagiado con el COVID-19.

Según narró, en días pasados, la esposa del puertorriqueño Carlos Ponce comenzó a sentir síntomas de gripe y enseguida guardó reposo. Durante la última grabación del año, Banda fue sustituida por Ana Patricia Gámez. Desde un principio, se rumoraba que la conductora tenía COVID-19, pero no se había confirmado.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la artista mencionó que se sentía mejor en esos momentos. “Gracias por estar pendiente de mi salud y sus muestras de cariño. Yo tengo dos dosis de la vacuna de Pfizer y estaba por darme la tercera dosis, pero el virus se me adelantó”, explicó Banda, quien acompañó este mensaje con una imagen donde había otra comunicación. “No he tenido síntomas graves, quizá porque ya estaba vacunada, tengo fe que saldré rápido de esto”.

PUBLICIDAD

Además de eso, la animadora recomendó tomar precauciones sobre todo ahora, en la época navideña. “Es muy raro, yo salí negativa varias veces hasta que di positiva en otras. Cuídense mucho y a su familia, usen cubrebocas y eviten abrazar y besar aunque nos cueste en esta época”, añadió la artista de 33 años. “Si Dios lo permite, podré tener una Nochebuena con salud y junto a mi familia en casa. Espero que mi experiencia personal ayude a prevenir más casos o a detectar algunos a tiempo”, concluyó.

Ponce, con quien se casó el año pasado, se encuentra actualmente en la República Dominicana desde donde presenta el programa “Por Amor o Por Dinero” de Telemundo.