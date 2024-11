Karol G cambia letra de su polémica canción “+57″: esto es lo que dice ahora

Luego del revuelo que causó algunas estrofas del sencillo “+57″, una colaboración entre Karol G , Feid , Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el productor Ovy On The Drums, el tema musical fue modificado.

La reacción de Karol G por la polémica

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, escribió la cantante paisa.

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses”.

“En este caso se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.