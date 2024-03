Kiko Blade convierte su experiencia con Luis Miguel en el “stand-up comedy” “El Sol de Puerto Rico”

Blade es seguidor del intérprete de “Hasta que me olvide” desde muy pequeño, pues su música formaba parte del repertorio que su padre ponía a sonar una y otra vez en su hogar. De ahí, nació su amor y admiración, llevándolo a convertirse en una especie de “experto” de Luis Miguel.

“Él era de esas voces que pueden identificar mi cabeza. Papi lo ponía, eran tres. Estaba Cristian Castro, Ricardo Montaner y Luis Miguel. Escucharlo me daba calma”, confesó el actor, quien forma parte del elenco del programa “El Remix” de Wapa Televisión.

“Desde chiquito siempre he sido coleccionista de cosas que me gustan. Y si lo quiero, quiero la versión original o lo más viejo de eso” , aseguró.

“En el 2005, cuando logré dominar esa búsqueda por internet, más la beca Pell, me sobraban chavos, pues de ahí yo cogía para mis colecciones. Y me juquié con comprar discos de los artistas que me gustaban y los primeros que saque fueron los de Luis Miguel”, comentó muy orgulloso.