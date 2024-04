Kourtney Kardashian asegura que toma de su leche materna para sentirse mejor

Kourtney Kardashian reveló que toma leche, pero no de la que estás pensando. La celebridad bebé su leche materna como remedio para aliviar sus achaques.

No obstante, no es la primera que lo hace. “Los verdaderos fans sabemos que ha estado haciendo eso desde su primer embarazo en 2009″ , mencionó un seguidor.

Además, la hermana mayor del clan Kardashian no es la única con esa singular práctica.

Su hermana Kim también toma este elíxir. Fue en uno de los episodios del reality show “Keeping Up With the Kardashian”, en 2013, cuando se vio a la empresaria tomar su leche para tratar la psoriasis.