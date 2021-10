El youtuber y cantante boricua Daniel El Travieso ya tiene fecha para su boda con la influencer mexicana Karen Barrera. Durante una entrevista anoche con el comediante Raymond Arrieta en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, el intérprete de 27 años reveló que el enlace matrimonial está pautado para octubre de 2022.

“Ella (Karen) vive en México, pero se va a mudar a Puerto Rico, así que lo primero que hizo cuando le dije ‘¿te casas conmigo?’ fue gritar ‘¡seré boricua!’. Fue lo primero que dijo, así es que vendrá para acá”, comunicó el artista que incursionó en la industria del espectáculo en 2013, al abrir una cuenta en la extinta red social Vine.

Daniel Ruiz Abaunza, nombre verdadero del joven que cursó estudios en Finanzas en la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Puerto Rico, le contó a Arrieta que conoció a Barrera a través de las redes sociales. Este dato le resultó curioso al anfitrión de “Día a Día”.

“Es que ella hace contenido en TikTok. Karen Barrera Oficial, búsquenla. Y ella hace TikToks de baile, comedia, y un día estuve viendo videos y vi los TikToks de ella y me estuve riendo por tanto tiempo y se lo dije. Le dije ‘hey, me estuve riendo. Gracias por hacerme reír. Sigue así. Me gusta tu trabajo y me encanta. Empezamos a hablar y así surgió el amor”, puntualizó quien en junio de 2015 grabó junto a Jay Mendoza el video musical “The First Time I Ever Rode a Bike”.

Ruiz y Barrera ya cuentan con un año y medio de noviazgo y hace precisamente un mes se comprometieron en México. El emotivo momento tomó por sorpresa a la joven que tuvo que pasar por un pasillo de flores para, al final, encontrarse con un cartel que leía: “Marry me?”.

“Y después me dijo, caramba, yo no sé inglés”, vaciló El Travieso, que estuvo acompañado por sus padres ese día especial. “Estuvo bien bonito, comenzó a llorar y estoy enamorado”, luego hizo uno de sus peculiares gestos.

Sin entrar en detalles, el cantante anunció, además, que el 26 de noviembre se abrirá la boletería para su próxima gira de conciertos.