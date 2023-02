Con más de cuatro décadas de carrera dentro de la industria de la música, 21 álbumes de estudio estrenados y un total de ventas de 50 millones de discos a nivel internacional, no sería una exageración asegurar que Chayanne es uno de los artistas latinos más populares de todo el mundo.

Pero aunque muchos creerían que es considerado una eminencia solo en generaciones anteriores, con 54 años continúa entre los favoritos de los más jóvenes. Esto se debe, en parte, a su gran presencia en las redes sociales en las que, en las últimas horas, se animó a invitar a sus seguidores a participar de un divertido juego que desencadenó una oleada de memes.

En la actualidad, las plataformas como Twitter, TikTok e Instagram son herramientas claves al momento de darle o quitarle relevancia a un artista. Ya sea a través de la viralización de alguna canción, la masificación de un challenge o simplemente a fuerza de fotos graciosas, son muchos los músicos considerados “pasados de moda” o poco conocidos que lograron ubicarse en los puestos principales de los ránkings de temas más escuchados.

En el caso de Chayanne, logró vencer los estereotipos de que su música es “para mujeres grandes” y día a día gana relevancia entre el público joven gracias a, nada más y nada menos, que los memes y los stickers de WhatsApp. De esta manera, el consumo irónico (escuchar o ver contenido desde un punto alejado de la obra en modo de burla) jugó un gran rol en su actual popularidad, que lo llevó a ser tendencia en repetidas ocasiones, especialmente en una plataforma como TikTok, cuya base de usuarios está compuesta principalmente por adolescentes y jóvenes adultos.

Lejos de distanciarse de este fenómeno, el intérprete de “Dejaría Todo” vio en esto una gran oportunidad que no dudó en aprovechar. No solo aumentó su presencia en las redes, sino que a mediados del 2022 sorprendió a los usuarios al crearse una cuenta en la app de origen chino, en donde no tardó en sumarse a los diversos desafíos, bailes y trends propios de la aplicación.

Sobre esta misma línea, en las últimas horas acudió a Twitter con un pedido muy particular. “Abro hilo de los mejores memes que me han hecho ¡Quiero verlos todos!”, escribió en un tuit que fue leído por más de 7.6 millones de usuarios y superó los 83 mil Me Gusta.

La respuesta de sus fans no se hizo esperar y fue solo cuestión de tiempo a que, debajo de la publicación, comenzaran a acumularse cientos de fotos y videos graciosos. Además de los pedidos de memes, muchos de sus seguidores interpretaron la consigna desde otro punto y sumaron otras bromas que vincularon al músico.

Así, se destacaron varias filmaciones que mostraban a madres recibiendo regalos como mantas o almohadones con la cara del “Torero” o registros de fiestas de cumpleaños, cuya temática era el mismo Chayanne, las cuales contaban con decoraciones que iban desde gigantografías del músico de cuerpo entero o bizcochos con su rostro impreso.