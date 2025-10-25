Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de octubre de 2025
87°nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La inesperada confesión de Khloé Kardashian: “Me siento genial con esa energía”

La conversación surgió durante el estreno de la temporada 7 de “The Kardashians”

25 de octubre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Khloe Kardashian. (Evan Agostini)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Khloé Kardashian reveló que lleva más de tres años sin tener relaciones sexuales y se siente “genial”.

RELACIONADAS

“No he tenido sexo en más de tres años”, compartió Khloé a su amigo Simon Huck, quien mencionó que Julia Fox había decidido mantenerse célibe.

Su amigo no pudo ocultar la sorpresa y le preguntó “¿De verdad no sales con nadie, Khloe? ¿No tienes a nadie en tu lista?”.

La celebridad, de 40 años, respondió: “No”. Y luego él le preguntó si le estaba enviando mensajes privados a alguien, lo cual ella también negó. “No. A nadie con quien le esté enviando mensajes. No tengo el número de teléfono de nadie”.

Agregó: “Ni siquiera tengo fotos desnudas en mi celular”, dijo entre risas. “Me siento genial con esa energía”.

Khloé explicó que está viviendo una etapa de estabilidad emocional y que su bienestar no depende de tener una pareja.

“Amo tener 40 años. Cumplir 40 ha sido sensacional. Y estoy encantada”, expresó.

“Vi un meme o una frase que decía: ‘¿Por qué estás tan feliz?’ y la persona respondía: ‘Porque no estoy saliendo con nadie’. Y pensé: sí, en realidad me siento genial con esa energía en este momento”, dijo.

La conversación surgió durante el estreno de la temporada 7 de “The Kardashians”, los productores le preguntaron a Kourtney qué pensaba sobre la decisión de Khloé de permanecer soltera. “Creo que mientras tengas hijos pequeños, si no hay nadie que merezca tu tiempo, concéntrate en ellos”, dijo, aprobando la decisión de su hermana.

Tags
Reality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: