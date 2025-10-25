La inesperada confesión de Khloé Kardashian: “Me siento genial con esa energía”

Khloé Kardashian reveló que lleva más de tres años sin tener relaciones sexuales y se siente “genial”.

“No he tenido sexo en más de tres años”, compartió Khloé a su amigo Simon Huck, quien mencionó que Julia Fox había decidido mantenerse célibe.

Su amigo no pudo ocultar la sorpresa y le preguntó “¿De verdad no sales con nadie, Khloe? ¿No tienes a nadie en tu lista?”.

La celebridad, de 40 años, respondió: “No”. Y luego él le preguntó si le estaba enviando mensajes privados a alguien, lo cual ella también negó. “No. A nadie con quien le esté enviando mensajes. No tengo el número de teléfono de nadie”.

Agregó: “Ni siquiera tengo fotos desnudas en mi celular”, dijo entre risas. “Me siento genial con esa energía”.

Khloé explicó que está viviendo una etapa de estabilidad emocional y que su bienestar no depende de tener una pareja.

“Amo tener 40 años. Cumplir 40 ha sido sensacional. Y estoy encantada”, expresó.

“Vi un meme o una frase que decía: ‘¿Por qué estás tan feliz?’ y la persona respondía: ‘Porque no estoy saliendo con nadie’. Y pensé: sí, en realidad me siento genial con esa energía en este momento”, dijo.