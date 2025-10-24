Opinión
24 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral

Aquí lo que le dijeron los médicos sobre la causa de su afección

24 de octubre de 2025 - 10:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kim Kardashian atribuyó el diagnóstico a pleito contra padre de sus hijos, Kanye West. (The Associated Press)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Kim Kardashian sorprendió al revelar que los médicos detectaron “un pequeño aneurisma”, situación que, según indicó, estaría relacionada con los altos niveles de estrés que ha enfrentado tras su divorcio del rapero Kanye West.

La empresaria habló sobre el diagnóstico médico durante el estreno de la séptima temporada de “The Kardashians”, transmitida por Hulu el pasado 23 de octubre.

La revelación se produjo durante una conversación con su hermana Kourtney Kardashian, quien reaccionó visiblemente impactada. “Wow”, respondió la mayor del clan Kardashian-Jenner, llevándose la mano al pecho mientras escuchaba los detalles del diagnóstico.

Kardashian explicó que los especialistas atribuyeron la causa de su afección a las tensiones acumuladas en los últimos años. “Dijeron: ‘Solo estrés’”, comentó la empresaria, visiblemente afectada.

Kim se sinceró sobre las consecuencias emocionales de su ruptura con Kanye West, con quien comparte la crianza de sus cuatro hijos: North (11), Saint (8), Chicago (6) y Psalm (5).

“Me siento más estresada, probablemente solo porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden manejar el drama, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a enterarse de cosas, van a crecer y ver”, expresó Kardashian en el programa.

También aseguró que ha intentado mantener a sus hijos alejados de las controversias protagonizadas por su padre, pero admitió que esta tarea se ha vuelto cada vez más complicada. “Fui capaz de ocultar todo eso por mucho tiempo, pero es difícil cuando crecen y comienzan a entender lo que pasa”, comentó.

Asimismo, habló sobre las dificultades de su relación con el rapero y la carga emocional que implicó su separación.

“Siempre me sentí muy mal y siempre quise ayudar. La gente piensa que debería haber aguantado y que podría haberlo hecho cambiar. Pero, por mucho que crean que tengo el lujo de alejarme y no volver a lidiar con él, esa no es mi realidad. Tenemos cuatro hijos juntos”, explicó.

Kim Kardashian se volvió en una de las grandes protagonistas de la noche.Kim Kardashian volvió a romper todo tipo de moldes con un impactante vestido que cubría por completo su rostro.Rita Wilson
1 / 27 | Así brillaron las celebridades en la alfombra de la Academy Museum Gala . Kim Kardashian se volvió en una de las grandes protagonistas de la noche. - Jordan Strauss
Kim Kardashian
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
