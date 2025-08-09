Las Kardashian ahora también hablan en español y encienden las redes

Si hay algo que domina el clan Kardashian-Jenner es el arte de marcar tendencia. Esta vez lo hicieron de una forma inesperada: hablando español. Aunque Kylie Jenner había dado la primera pista hace unos días, ahora fueron sus hermanas y su madre quienes se animaron a seguir sus pasos.

En el más puro estilo de su “reality”, el momento no vino solo. Poco después de que Kylie sorprendiera con un video promocional de su marca KHY presentándose en español, comenzó a circular un nuevo clip donde Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner prueban también sus habilidades lingüísticas.

Con sonrisas tímidas y gestos divertidos, se escuchan frases como:

- “Hola, me llamo Kendall”,

- “Hola, ¿cómo estás? Me llamo Khloé”,

- “Hola, me llamo Kim” y

- “Hola, me llamo Kris”.

Aunque la pronunciación no es perfecta, el gesto conquistó a sus fans hispanohablantes, que celebraron este guiño como un acercamiento cultural. Y no es casualidad: América Latina es una audiencia clave para el imperio mediático de las Kardashian-Jenner.

El responsable de este “Spanish moment” es Ariel, maquillador de Kylie y de origen latino, quien les ha estado enseñando palabras y expresiones venezolanas. De hecho, la primera en viralizarse fue la propia Kylie diciendo:

“Hola, este es mi nuevo outfit… me llamo Kylie.”

El clip alcanzó su punto más comentado cuando cerró con una expresión muy popular en Venezuela: “Está ar**chísimo”, acompañada de otra frase subida de tono, lo que dejó a muchos preguntándose si sabía exactamente lo que decía.

Con la matriarca y todas las hermanas sumándose al reto, todo indica que el español podría convertirse en una nueva tendencia… incluso en Calabasas.