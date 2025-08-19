Opinión
19 de agosto de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“La Peki PR” se sincera sobre la relación con sus padres y Juanma López

La creadora de contenido boricua forma parte de los participantes de “La casa de Alofoke”

19 de agosto de 2025 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La Peki PR". (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las historias de los habitantes de “La casa de Alofoke” no paran.

Esta vez fue la cantante y modelo boricua Andrea Victoria Ojeda, mejor conocida como “La Peki PR”, quien se sinceró con uno de sus compañeros sobre la difícil relación que tuvo con sus padres, cómo la ausencia de una figura paterna influyó en su noviazgo con el exboxeador Juanma López, a quien denunció por maltrato físico, y la depresión.

La artista urbana reveló que se mudó con su padre biológico, quien no estuvo presente en su crianza, después de los enfrentamientos que tenía con su padrastro “porque entendía que él me había robado a mi mamá”.

Durante una conversación con el tiktoker Luise Martínez, “La Peki PR” contó que su madre se internaba en hospitales mientras ella enfrentaba problemas de depresión y le dedicaba más tiempo a su esposo, por lo que decidió buscar a su padre e irse a vivir con él de Caguas a Toa Baja.

“Ella estaba bien enfocada en su esposo, ahí ya yo tenía depresión, ella estaba todo el tiempo con él, yo llegaba de la escuela y ella estaba encerrada con él, no podía hablar ni nada, y cuando yo tenía depresión, en vez de ella preguntarme, ella resolvía llevándome a un hospital, lo hizo par de veces", expresó.

Señaló que su madre le permitía comportamientos a su padrastro con los cuales ella no estaba de acuerdo.

“Un día recuerdo que él como que se metió en mi teléfono, como que hackeó mi teléfono y él estaba viendo la gente con la que yo hablaba, resulta que mi mamá le permitía muchas cosas a esa persona que no iban y yo empecé a enfrentarme con él y le cogí odio a él”, dijo.

También confesó que fue “una hija no deseada”, ya que su padre estaba casado y tenía sus hijos cuando ella nació.

“Llegó un punto, que el problema fue tan fuerte que yo busqué a mi padre biológico, ese papá verdadero que nunca estuvo en mi vida, yo lo busqué”, detalló.

A raíz de la ausencia de su padre en su vida, “La Peki” afirmó que sus traumas de la falta de figura paterna se reflejaban en sus relaciones amorosas, como en la batalla legal que protagonizó con el exboxeador Juanma López.

“En eso de ‘No va a volver a pasar’ yo estuve casi cuatro años y muchas cosas que casi nadie sabe, nadie sabe, la gente solo sabe lo que cree. Ahí yo tuve mi primer despertar para yo romper con esa relación, para yo poder salir, ahí yo busqué ayuda, yo empecé a leer y entendí que yo estaba aguantando eso porque yo tuve abandono de padre y me estaba refugiando en un hombre“, puntualizó.

“Y el segundo fue, yo vine a República Dominicana hace nueve meses, ¿te acuerdas de la historia de mi papá que te dije que me abandonó y eso? Pues yo vivía con odio y rencor porque pasó lo de mi expareja, eso fue una situación súper pública, salió en todos lados, la noticia, los periódicos y eso fue tan grande y mi papá nunca me llamó”, lamentó. “El rencor que yo le tenía a él era tan fuerte que yo decía: Él es cero para mí, si algún día él fallece a mí no me va a importar porque él nunca estuvo conmigo, yo no voy a sentir nada. Y me vine para este país, y en abril era mi cumpleaños, y día antes de mi cumpleaños mami me llamó y me dijo: mataron a tu papá“, culminó entre lágrimas.

El “reality” de convivencia, que produce Alofoke Media Group, inició su transmisión en vivo 24 horas por 30 días a través de YouTube, el cual tendrá un premio final de un millón de pesos dominicanos (más de $16 mil) y un vehículo Mercedes Benz del año.

