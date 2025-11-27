Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La verdad sobre Raúl Rocha: intentaron borrar su pasado y ahora enfrenta demandas

Comunicaciones internas detallan contrataciones en España para modificar su biografía y “limpiar” su historial

27 de noviembre de 2025 - 11:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presidente de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú. (Sakchai Lalit)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En septiembre de 2023, las prioridades en el entorno del empresario Raúl Rocha Cantú estaban claras.

RELACIONADAS

Faltaban pocos meses para que se oficializara su compra del 50% de Miss Universe y su equipo más cercano tenía una misión urgente: gestionar su reputación digital para disociar su nombre de la tragedia del Casino Royale.

El empresario regiomontano, quien fue propietario del centro de apuestas en Monterrey donde 52 personas perdieron la vida en el atentado de 2011, necesitaba una hoja de vida limpia ante la opinión pública internacional.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

Comunicaciones internas y documentos financieros obtenidos por el medio mexicano El Universal confirman que, el 19 de septiembre de ese año, su equipo jurídico coordinó el pago de servicios en España para la “edición de artículo”.

La instrucción era precisa: resaltar su perfil empresarial actual y minimizar los enlaces a los hechos del pasado que manchaban su historial en los buscadores.

El encargado de ejecutar esa orden fue Raúl Rodrigo Goytortua Ortega. Los registros confirman que, en su rol de operador de confianza, gestionó directamente con Mauricio Rocha, hijo del dueño, el envío de la información fiscal y el pago inmediato a Europa.

“Me pidió que le limpiara su imagen porque las únicas noticias que aparecían de él eran los asesinatos en el Casino Royale; entonces yo contraté a una empresa en España y dimos un anticipo para construir su Wikipedia”, afirma.

Hoy, es él quien demanda a Raúl Rocha Cantú y a un entramado de más de 10 razones sociales suyas, exigiendo ante el Noveno Tribunal Laboral Federal (bajo el expediente 296/2024) el pago de salarios devengados bajo el cargo de CEO del certamen que, asegura, desempeñó durante la transición de la marca.

“Todas sus empresas están con una estrategia de protección, que no tienen activos, no tienes nada con qué demandarlos... Rocha quería hacer Miss Universo con un equipo de trabajo mínimo y con un beneficio económico máximo”, dice.

Goytortua Ortega es especialista en mercadotecnia y publicidad y accionista de la agencia Markethink (Publicidad y Tecnología Close Marketing), que presuntamente ayudó en la transición y reestructura comercial del certamen, una vez que la marca fue adquirida por Rocha.

El litigio exhibe una red corporativa ajena al certamen: según consta en el expediente, para intentar cobrar, emplazó a varias firmas que van desde “Soluciones Gasíferas del Sur” hasta “Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan”.

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

Más demandas

El patrón de rupturas no se limita al equipo local.

Los registros del Poder Judicial de la Ciudad de México confirman que la crisis alcanzó también a Karen Milena Celebertti Moncada, la histórica exdirectora de la franquicia en Nicaragua.

La empresaria, contratada por la dueña de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, tras ser desterrada por el régimen de Daniel Ortega, se incorporó al departamento de gestión de talento mundial. Desde la sede en México, y junto a su hija Luciana Argüello, tenía la misión de orientar la carrera de las reinas y finalistas. Sin embargo, esa relación laboral acabó en los tribunales.

El Tribunal 8 Laboral de la CDMX registra que Celebertti presentó el 25 de febrero el juicio ordinario 87/2025 contra Legacy Equity Group, JKN Global Group y Raúl Rocha Cantú. El caso sigue en curso; derivó en un amparo admitido en junio.

El empresario arrastra, además, un historial de al menos tres juicios laborales previos en el Edomex (2015- 2016), donde trabajadores demandaron a diversas razones sociales como “Entretenimiento de Querétaro”, “Coordinadora Empresarial Euromex” y “Operadora de Alimentos Naucalpan”.

Tags
Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: