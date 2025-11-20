Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar Miss Universe 2025

Tras varias semanas de concentración en Bangkok, Tailandia, sede de la edición 74 de Miss Universe, ocurrió ayer uno de los momentos más importantes y esperados: la competencia preliminar, una noche que marca el rumbo de las candidatas que formarán el anhelado Top 30, el cual será anunciado en la gala final del jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

El selecto grupo continuará su camino rumbo a la corona universal y a convertirse en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca.

La proyección de las 120 delegadas fue puesta a prueba en el escenario del Impact Arena, en Pak Kret, donde muchas de ellas se destacaron en su ejecución en la pasarela de traje de baño y deslumbraron con elegancia en el desfile de traje de gala, los momentos más esperados del certamen internacional.

A continuación, las 12 favoritas de El Nuevo Día, basadas en su desempeño en esta edición:

Miss Argentina – Aldana Masset

Miss Argentina – Aldana Masset (Suministrada)

Edad: 25 años

Ocupación: Modelo, maquillista profesional, asesora de imagen y estudiante de Derecho.

Durante la preliminar, se destacó por su seguridad en el escenario.

Miss Chile – María Ignacia Moll

Miss Chile – María Ignacia Moll (Suministrada)

Edad: 28 años

Ocupación: Modelo y creadora de contenido.

Conocida en redes sociales como Inna Moll, la chilena se ha mantenido en el grupo de favoritas desde el comienzo de la concentración. En días recientes estuvo en el ojo público tras unirse en TikTok a la tendencia de “Addicted to you”.

Miss Colombia – Vanessa Pulgarín

Miss Colombia – Vanessa Pulgarín (Suministrada)

Edad: 34 años

Ocupación: Empresaria y filántropa.

La también modelo es una de las favoritas del grupo de latinas y fue elegida en el certamen “Miss Universo 2025: El reality”, del canal colombiano RCN.

Miss Costa de Marfil – Olivia Yacee

Miss Costa de Marfil – Olivia Yaceesu (Suministrada)

Edad: 28 años

Ocupación: Modelo, empresaria y filántropa.

Fue la primera candidata en partir a Tailandia y, desde el inicio de la concentración, se ha destacado por su belleza, simpatía y conexión con el público. En la mayoría de los Top picks de missiólogos figura entre las primeras tres posiciones.

Miss Filipinas – Ahtisa Manalo

Miss Filipinas – Ahtisa Manalo (Suministrada)

Edad: 28 años

Ocupación: Empresaria.

La candidata filipina se ha destacado por su carisma y es una de las más apoyadas por el público en las redes sociales.

Miss Guadalupe – Ophély Mézino

Miss Guadalupe – Ophély Mézino (Suministrada)

Edad: 26 años

Ocupación: Modelo y actriz.

Su elegancia y porte en el escenario la han ubicado en muchos de los Top de fanáticos de los certámenes de belleza.

Miss Haití – Melissa Sapini

Miss Haití – Melissa Sapini (Suministrada)

Edad: 22 años

Ocupación: Periodista, presentadora de televisión y modelo.

Ha sido una de las grandes sorpresas de la preliminar, donde demostró su potencial en pasarela.

Miss Latina – Yamilex Hernández

Miss Latina – Yamilex Hernández (Suministrada)

Edad: 29 años

Ocupación: Modelo y comunicadora.

Es la primera representante de la mujer latina radicada en Estados Unidos tras ganar la competencia “Miss Universe Latina: El reality”, de Telemundo. Nacida en República Dominicana, cuenta con experiencia en certámenes de belleza, y su proyección escénica la ubica entre las favoritas.

Miss Portugal – Camila Vitorino

Miss Portugal – Camila Vitorino (Suministrada)

Edad: 26 años

Ocupación: Estudiante de mercadeo.

Está casada y es madre de un niño. Es considerada uno de los rostros más bellos de esta edición.

Miss Puerto Rico – Zashely Alicea (Suministrada)

Edad: 26 años

Ocupación: Posee un bachillerato en psicología. Es modelo, bailarina y gimnasta.

La representante boricua es otra de las latinas con grandes probabilidades de ganar la corona universal. Entre sus cualidades destacan la disciplina, elegancia y seguridad, además de un carisma que le ha permitido conectar de manera auténtica con los fanáticos desde su llegada a Tailandia.

En la preliminar, sobresalió como una de las mejores en pasarela de traje de baño y lució un espectacular vestido de gala llamado “Resplandor dorado”.

Miss Tailandia – Praveenar Singh

Miss Tailandia – Praveenar Singh (Suministrada)

Edad: 29 años

Ocupación: Modelo y empresaria.

La candidata anfitriona es una de las grandes favoritas para ganar la corona debido a su proyección y sensualidad en el escenario. Durante la preliminar fue una de las más destacadas al presentar su traje de gala.

Miss Venezuela – Stephany Abasali

Miss Venezuela – Stephany Abasali (Suministrada)

Edad: 25 años

Ocupación: Economista.

La joven venezolana se ha destacado por su elegancia y oratoria durante las semanas de concentración. Es otra de las candidatas latinas con altas probabilidades de ganar la corona.