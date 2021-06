La controversia surgida alrededor de la película “In The Heights” y los comentarios vertidos por un sector que alzó su voz por la falta de actores afrolatinos entre los protagonistas, sigue dando de qué hablar. El último en hacerlo fue el propio dramaturgo y actor, Lin-Manuel Miranda, quien estuvo de invitado ayer en el programa “The Daily Show with Trevor Noah” para darle promoción a su nuevo libro “In The Heights: Finding Home”.

Durante la entrevista de 10 minutos de duración, Miranda fue abordado sobre el tema del colorismo o racismo por color de pie, del que se le estaba siendo acusado. Sobre esto, el actor y productor dejó claro que no tenía problemas con las críticas. “No puedo imponer cómo se siente la gente. Todo lo que quise hacer fue que este vecindario se dejara ver y se diera a conocer. Si hay un segmento del barrio que no se siente visto y lo expresan, entonces debo reconocerlo y dejarlos entrar a la discusión. Lo que puedo hacer es aprender de todo esto y prometer que lo haré mejor en una próxima ocasión”, explicó el creador del musical “In The Heights” que ganó hace 14 años el premio al Mejor Musical en los Premios Tony.

“Soy increíblemente afortunado y tengo el privilegio de poder ganarme la vida creando historias. Fui maestro suplente la mitad del tiempo mientras trabajaba en ‘In The Heights’. Pero también creo que hay una realidad de que cuando haces algo, estás creando un marco. Y la gente que no aparece dentro de ese marco van a decir, oye, no estamos ahí dentro’. Ese tipo de cosa, la tengo que reconocer y la próxima vez que haga un marco, lo tendré en cuenta”, continuó el intérprete y creador del musical “Hamilton”.

El libro, que publicó ayer, narra la historia creativa del musical “In The Heights”, incluyendo de cómo se conformó el equipo creativo, de dónde surgieron las canciones y melodías, así como anécdotas de todo lo que ocurrió antes, durantes y después de su esteno hasta convertirse en pellícula.

Ayer, el actor recibió el apoyo de la puertorriqueña Rita Moreno, quien lo defenció durante una entrevista en el programa “The Late Show with Steven Colbert. “Parece que nunca se puede hacer lo correcto”, indicó la actriz. “Este es en hombre que literalmente ha traído la latinidad y la puertorriqueñidad a Estados Unidos. No pude hacerlo yo. Me encantaría decir que sí, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho realmente sin ayuda, y estoy emocionada y orgullosa de que haya producido mi documental”.