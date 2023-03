El cantante puertoriqueño Bad Bunny debutó en el 2021 en el Royal Rumble de 2021 y WrestleMania 37, siendo este uno de sus mejores días, según le reveló al presentador James Corden durante el segmento “Carpool Karoke” del programa “The Late Late Show”.

Presentarse en el ring de la WWE, para el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre de pila, fue lo máximo. “Este fue el mejor día de mi vida”, sostuvo el trapero a Corden, quien además le impartió consejos de lucha libre junto al luchador profesional Rey Mysterio durante el segmento.

Ahora le toca a los aficionados de la lucha libre y de los videojuegos ver a Bad Bunny como todo un luchador en el juego WWE 2K2, que estrena este viernes 17 de marzo.

El nuevo juego podrá jugarse en PlayStation, Xbox y PC. El trailer del nuevo juego en el que se presenta el luchador Bad Bunny salió esta semana y la animación del mismo es impresionante al proyectarse con mucho realismo.

El juego de lucha libre de 2K incluirá a 100 de los mejores talentos de WWE de diferentes épocas, como John Cena, The Undertaker, Hulk Hogan, ‘Macho Man’ y Randy Savage.

Bad Bunny siempre soñó con poder estar en un ring de WWE y lo cumplió.

Por otro lado, este mes se anunció que el artista urbano será el anfitrión de la cartelera Backlash, que se celebrará el sábado, 6 de mayo, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Backlash es el primer evento en vivo de la WWE que se lleva a cabo en la isla desde enero de 2005.

“En el 2005, era un niño y no pude asistir al New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo el dos veces ganador de un Grammy. “Finalmente, la WWE regresa a la isla 18 años después con un evento masivo; y este no me lo voy a perder”, sostuvo.