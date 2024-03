Lo que reveló Maripily sobre cuánto dinero genera al mes en “La casa de los famosos 4″

Recientemente, el denominado “Huracán Boricua” de este “show” reveló cuánto dinero genera como empresaria , asegurando que no necesita el codiciado maletín de $200,000 en efectivo que se llevará el famoso que gane esta cuarta temporada.

Pero, si la propietaria de “Pompis Store” le es indiferente el premio monetario de la competencia de convivencia televisiva, ¿Para qué fue a “La casa de los famosos”?

Y es que, en medio de la convivencia, a Maripily Rivera se le ha visto mostrando a sus compañeros su línea de perfumes “Fit Girl by Maripily” y “Fit Boy by Maripily”, asimismo su línea de productos de maquillaje.

¿Nuevos proyectos?

“Esta es mi última competencia y me retiro. Este es mi último reality y me retiro de los reality shows. Este es el último y cuando salga de aquí me preparo dos o tres meses para competir en bikini y salgo de ahí y monto el gym. Es para que la gente vea la transformación”, comentó en aquel momento a los ahora exparticipantes Thalí García y Carlos Gómez “El Cañón”.