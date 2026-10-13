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Lo que se sabe de la muerte del actor de “Breaking Bad”, RJ Mitte

El actor murió en Texas y padecía de parálisis cerebral

13 de octubre de 2026 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
RJ Mitte (Instagram/RJ Mitte)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Durante cinco temporadas, RJ Mitte dio vida a Walter White Jr., en la serie “Breaking Bad”. Este lunes, se reportó la muerte del actor a los 34 años.

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De acuerdo con información publicada por TMZ, Mitte murió en Texas y en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.

Según el medio estadounidense, fue un funcionario del condado quien confirmó el fallecimiento y, aunque no se han hecho públicas las causas del deceso, se presume que se habría tratado de un suicidio.

Sus representantes confirmaron la noticia a través de un comunicado en el que no solo destacaron su trayectoria, también su activismo en Hollywood.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

Elenco de "Breaking Bad", RJ Mitte, Bryan Cranston, Anna Gunn y Aaron Paul.
Elenco de "Breaking Bad", RJ Mitte, Bryan Cranston, Anna Gunn y Aaron Paul. (The Associated Press)

Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Su personaje era un adolescente con parálisis cerebral, condición que padecía en la vida real.

Además de la actuación, se convirtió en un portavoz importante para los actores con discapacidad en Hollywood; incluso, en varias ocasiones afirmó que la industria debía darles una mayor representación.

En el ámbito personal, el joven estaba comprometido con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía varios años. En octubre de 2025, le propuso matrimonio.

Una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue sobre el reencuentro que tuvo con Luis Moncada, uno de sus excompañeros de la serie. En las imágenes que compartió se le veía sonriente.

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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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