“Los milagros sí suceden”: Shanira Blanco comparte noticias sobre la salud de su esposo

“Buenas noticias. No podemos estar más felices. Después de un año se confirma que el trasplante fue exitoso, ambos hígados ya 100% regenerados, y la recuperación postoperatoria satisfactoria. Augusto y Cynthia están bien. Gracias cuñada hermosa, creo que no te imaginas lo grande que eres. Te ganaste el Dr. Humar, Dr. Vik y su equipo. No hay palabras para expresar tanta gratitud. Gracias Dios, Jesús, Virgencita del alma, no fallan. Nunca duden de su fe, los milagros sí suceden. Juan 20:29. ’Dichosos los que no han visto y han creído’”, subrayó.