Los problemas legales de la hija de Tommy Lee Jones antes de su muerte

La muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, ha conmocionado a Hollywood no solo por su juventud, sino por los detalles que han comenzado a emerger sobre su vida personal en los últimos meses.

Tras ser hallada sin vida en la madrugada de este 1 de enero en un hotel de lujo en San Francisco, (Estados Unidos), los registros judiciales han revelado un historial de múltiples arrestos que marcaron su último año de vida.

A pesar de haber mantenido un perfil bajo durante años, la actriz de 34 años enfrentó una serie de problemas legales recientes que, según medios como el New York Post y Daily Mail, sumaban al menos tres detenciones en los últimos doce meses.

De acuerdo con los documentos obtenidos por la prensa estadounidense como TMZ y otros, Jones fue arrestada por delitos que van desde la obstrucción de un oficial de la paz hasta cargos más graves relacionados con la posesión y el consumo de sustancias controladas. Estos incidentes ocurrieron principalmente en los condados de Napa y Santa Cruz, ambos en California.

Uno de los episodios más críticos en su historial reciente fue un arresto bajo cargos de agresión doméstica. Aunque en su momento se declaró inocente y logró la libertad tras el pago de una fianza, estos antecedentes habían comenzado a distanciarla de la imagen pública que mantuvo durante su juventud, cuando participó en proyectos junto a su padre como “Men in Black 2”.

“Victoria fue arrestada al menos tres veces en el último año... incluyendo estar bajo la influencia de una sustancia controlada y posesión de narcóticos”, señalan los registros de la Corte de California.

La investigación actual

Aunque las autoridades de San Francisco han indicado que no hay signos evidentes de violencia en la habitación del hotel Fairmont donde fue encontrada, el historial de arrestos de Victoria Jones se ha convertido en una pieza clave para la oficina del médico forense.

El cuerpo fue descubierto en el piso 14 por un huésped del hotel, quien inicialmente pensó que se trataba de alguien que había perdido el conocimiento por consumo de alcohol. A pesar de las maniobras de reanimación del personal del hotel y los paramédicos, fue declarada muerta a las 3:14 a.m. del 1 de enero.