La periodista puertorriqueña Lourdes del Río se rapó recientemente su cabello, como parte del proceso de tratamiento y recuperación del cáncer de seno que se le diagnosticó en febrero de este año.

El pasado fin de semana Del Río grabó y publicó el momento en el cual su amiga y actriz Karla Monroig le rapó la cabeza sentada en una silla en la sala de su casa en el sur de la Florida, de paso dejando saber la razón principal por la cual la había seleccionado a ella para hacer el trabajo. “Porque eres la única valiente y eres sol de primavera”, mencionó mientras reía. “Karla me dijo ‘yo lo hago’ y dije ‘¿cómo?’ y así inmediatamente acepté la oferta, porque necesitaba salir de esto”.

Durante todo el proceso, que duró unos 14 minutos, se vio la buena química que tienen entre ambas y la actitud positiva que muestra la periodista ante esta situación de salud. “Esto es comiquísimo, ella (Monroig) está más nerviosa que yo”, bromeó Del Río, segundos antes de que la actriz puertorriqueña comenzara a raparle la cabeza.

En todo momento, Del Río se mantuvo hablando a la cámara, explicando situaciones que le habían ocurrido en los pasados días, así del por qué se estaba rapando la cabeza, a pesar de que todavía tenía una cabellera abundante. “Para el que no lo sepa les cuento que, cuando el pelo se va cayendo, causado porque la quimioterapia te tuba los folículos del cabello, es un proceso doloroso. No es un dolor de ir al hospital, pero es molestoso. Entonces, mientras más rápido usted se rape, mejor”, explicó la comunicadora, a la vez que mencionó que tenía cita con una peluquera para ayer lunes, pero que al ver que se comenzó a caer el pelo, decidió adelantar el proceso.

Durante el proceso, ambas amigas bromearon en varios momentos, sobre todo al hablar de la máquina de afeitar que estaban utilizando, que pertenecía al cantautor puertorriqueño Tommy Torres, esposo de Monroig. “Hablando con mi amiga Ednita (Nazario) le comenté que Karla venía a recortarme con la máquina de Tommy y le dije: ‘¿será que mañana amanezco componiendo y cantando divino?’”, comentó la comunicadora entre risas.

Del Río aprovechó el momento para agradecer el apoyo de sus amistades durante los pasados meses en los que ha tenido que lidiar con el diagnóstico de cáncer del seno. “Les cuento que no tengo familia de sangre acá en el sur de la Florida donde vivo y ha sido un proceso tan hermoso, con gente que no tengo relación de sangre, pero que son amigos del alma. Todo el mundo casi se ha peleado por darme la mano, por llevarme a darme una terapia, por llevarme a operar, lo que sea. Ha sido una bendición tras bendición y estoy súper agradecida”, añadió la periodista de la cadena de televisión Univisión en Miami.

Al finalizar el corte de su cabello, Del Río se mostró igual de positiva que al principio. “No lo puedo creer. Ya estoy pelona y no he llorado. La verdad es que no me veo tan mal pelona. Esto es parte del proceso, yo lo sabía, así que, vamos pa’ lante”, comentó Del Río.

Diagnóstico

El pasado mes de abril la periodista reveló a sus seguidores en las redes sociales su diagnóstico de cáncer de seno. “Hoy empezamos juntos un camino importante. Sé que cuento con su amor y solidaridad y que mi testimonio ayudará a muchos a salir adelante. Me han diagnosticado con cáncer de seno”, escribió en ese momento Del Río, junto a la publicación de un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

“Miren lo que dice (mi camisa) corazón agradecido. Estoy agradecida por el amor y por muchas cosas. Me han dado un diagnóstico de cáncer de seno… estoy positiva y convencida de que esto es una lección, un jamaqueón que me está dando la vida para poder ser mejor persona”, expresó la periodista de la cadena de televisión Univisión en Miami.

A finales de mayo de este año, Del Río pasó por el quirófano, como parte de la búsqueda de erradicación de la enfermedad. Esa operación ha estado acompañada por terapias de quimioterapia. Tan reciente como el 29 de julio de 2022, el municipio de Añasco, de donde es oriunda, le rindió homenaje por su carrera como periodista como corresponsal y ancla del noticiero de Univision en Miami con un hermoso mural, que ubica en la carretera 402 km 2.0, justo al costado del hospital municipal, y que fue creado por parte de la organización de arte urbano Ciudad Museo.

Durante su visita a la isla, Del Río dejó saber cómo se sentía al poder viajar a la isla para ver el mural en persona y poder compartir con su familia. “Se me dio la oportunidad de regresar ahora, en el tiempo de Dios. Me hacía mucha ver a mi familia, porque yo no tengo familia en Miami. Entonces yo necesitaba ese apapacho de mi mamá, mi tía, mis primas, o sea, de la gente que te da sangre. Fue una mezcla de cosas lindas, o sea, este de venir a al homenaje y ver a mi familia, por supuesto”, aseguró Del Río, quien desde que conoció el cáncer, ha mantenido una actitud muy positiva y optimista ante la enfermedad.

La periodista ha compartido los detalles del proceso a través de sus redes sociales y en su podcast “En Positivo”, para concienciar acerca del cáncer del seno y como parte de su responsabilidad social. La respuesta en apoyo, solidaridad y en oraciones de sus seguidores alrededor del mundo, la describe como una maravillosa.