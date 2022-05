La periodista puertorriqueña Lourdes del Río se recupera en su hogar en Florida, luego de someterse el pasado miércoles a una cirugía de cáncer de seno que busca erradicar la enfermedad.

La reportera del noticiero nacional de Univision en Miami compartió ayer un video desde su casa para agradecer a todos los que se ha preocupado por su salud y dejar saber que su prioridad es una recuperación óptima. El video lo publicó en sus redes sociales tal y como ha documentado parte de su proceso, desde que en abril de este año fue diagnosticada con cáncer.

“De verás que no tengo palabras para agradecer todos los mensajes que me han dejado. Los he visto poco a poco y cuando tengo energía los voy respondiendo. Sepan que todos los gestos se los agradezco infinitamente. Ya estoy en mi casa convaleciendo, un poquito ronca por la anestesia y un poquito adolorida. En términos general con buen espíritu”, indicó la reportera que siempre se ha proyectado muy positiva y de buen ánimo.

La comunicadora, radicada en Florida, compartió el miércoles otro video en las redes sociales a minutos de ser intervenida en un hospital en Miami como parte de su proceso de “sanación total” con el que espera decirle adiós a “Mr. C” como ella nombra el cáncer.

“Ya en el hospital y convencida de que todo va a salir súper bien. Con mucha fe y positivismo. Este es el principio de mi sanación total. De que Mr. C se vaya del lugar donde está. Gracias por las enseñanzas que trajo, están siendo aprendidas. Su tiempo pasó y todo va salir bien. Gracias a todos, un beso y que tengan un día maravilloso. Cuando esto pase regreso con ustedes”, comentó la veterana reportera de televisión.

Desde que conoció el cáncer, la periodista ha mantenido una actitud muy positiva y optimista ante la enfermedad. Ha dado detalles del proceso a través de sus redes sociales y en su podcast “En Positivo”. La experimentada reportera ha sido ejemplo para otros pacientes. En sus publicaciones ha compartido desde la parte médica hasta los cambios de alimentación y de bienestar emocional.

Siempre ha tenido presente su fe cristiana y agradece a sus seguidores por las buenas oraciones y los mensajes de solidaridad.

“¡Fe a pruebas de balas! Orden divino en operación. Gracias Dios …siempre”, escribió previo a la operación.

En abril fue que compartió su diagnóstico con sus seguidores en las redes sociales.