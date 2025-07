Luar La L recibe alta médica tras percance de salud: “Me explotó algo dentro del cuerpo”

“En el día de ayer me levanté y estaba vomitando coágulos de sangre, estaba sangrando por la nariz, sentía el pecho bien apreta’u, no sabía lo que me estaba pasando. Fui al hospital, y me hicieron unos análisis y unas cosas, pero no se ha encontrado nada todavía. Los doctores me dicen que puede ser algo serio como algo que no, pero que mayormente, pues sí, puede ser algo bastante serio”, sostuvo el hijo de la modelo Brenda Robles y el cantante Raúl Armando del Valle en un vide publicado en las redes sociales de “Jugando pelota dura” de TeleOnce.